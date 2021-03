Impftermine

Die Reihenfolge der Impfung ist in der Impfstrategie des Bundes festgelegt. Gemäss dieser Strategie sollen zuerst alle besonders gefährdeten Personen geimpft werden. Dazu gehören Personen, die über 75-jährig sind sowie jene, die an einer chronischen Krankheit mit höchstem Risiko leiden. Diese Menschen sind besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe. «Die Impfung bietet ihnen einen sehr guten Schutz», wie das Gesundheitsdepartement in der Mitteilung schreibt. Ebenfalls kann Gesundheitspersonal geimpft werden, damit die Gesundheitsversorgung funktionsfähig bleibt. (SK)