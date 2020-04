Serie «Immer wieder hört man von unsinnigen Vorschriften»: FDP-Regierungsratskandidat Beat Tinner will die staatliche Regulierung der Kitas verringern FDP-Regierungsratskandidat Beat Tinner sieht in der Dezentralisierung kantonaler Aufgaben grosse Vorteile. Und bei den Kindertagesstätten will er administrative Hürden abbauen.

Beat Tinner, FDP-Regierungsratskandidat. (Bild: Hanspeter Schiess)

Betreff: Kitas

Von: Beat Tinner

An: Laura Bucher; Michael Götte

Liebe Laura, lieber Michael

Gegen die Kompetenzverschiebung zu Lasten der Gemeinden habe ich mich als langjähriger Präsident der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten hartnäckig und erfolgreich gewehrt. Aber dennoch: Die Dezentralisierung der kantonalen Aufgaben birgt Vorteile. In der Gemeinde Wartau würden wir wie auf der Post gerne Nummernschilder im Auftrag des Strassenverkehrsamtes deponieren oder aushändigen. So liessen sich Kosten sparen. Und der aktuelle Einsatz der Gemeinden inkl. Schulen, Kindertagesstätten, Alters- und Pflegeheimen, Wasser-, Strom- und Glasfaserversorger beweist, dass sie auch in ausserordentlichen Lagen handlungsfähig bleiben und die Schalter immer noch offen sind. Den Bürgerinnen und Bürger wird unabhängig vom Thema oder Wohnort rasch geholfen.

E-Mail-Wahlkampf Die St. Galler Regierungsratskandidaten Laura Bucher (SP), Beat Tinner (FDP) und Michael Götte (SVP) dürfen derzeit nicht mehr öffentlich auftreten. Wahlkämpfe sind aber wichtig, auch in Krisenzeiten. Deshalb lassen wir sie hier bis zum zweiten Wahlgang am 19. April per E-Mail debattieren.

Ein anderes Thema: Die Kindertagesstätten stehen aufgrund der Lage vor grossen Herausforderungen. Hier braucht es wohl bald staatliche Hilfe für Tagesstätten. Wir müssen bereits die Zukunft gestalten. So sollten wir die staatliche Regulierung im Bereich der Kinderbetreuung verringern. So müssen heute von den Gemeinden getragene Tagesstätten durch den Kanton bewilligt werden. Immer wieder hört man von unsinnigen Vorschriften, welche den Initiantinnen Steine in den Weg legen.

Ich hoffe, dass wir solche und weitere Fragen in naher Zukunft politisch angehen.

Herzliche Grüsse

Beat