Im Video: Umgekippter 96-Tonnen-Kran in Ricken – Bergung dauerte zwei Nächte

Spektakulärer Unfall in Ricken: Kran-Chauffeur weicht Töfffahrer aus – Bergung des Krans dauert zwei bis drei Nächte

Am Dienstagmorgen ist es in Ricken zu einem spektakulären Unfall gekommen. Nachdem ein Motorradfahrer nach einem Auffahrunfall stürzte, wich ein 57-jähriger Chauffeur mit seinem 96 Tonnen schweren Spezialkran aus und fuhr eine Böschung hinunter. Zur Bergung wird in den kommenden zwei Nächten, ab jeweils 22 Uhr bis 5 Uhr, die Strasse komplett gesperrt.