Der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker: «Im Unterricht müssen empfindliche Kompromisse eingegangen werden» Nun drücken auch die Mittelschülerinnen und Mittelschüler wieder die Schulbank: Gestern ist der Präsenzunterricht an den Kantonsschulen wieder aufgenommen worden. Allerdings unter Auflagen. Und diese geben nach wie vor zu reden.

Besonders zwischen Bund und Erziehungsdirektoren geben die Auflagen zu reden. Letztere drängen seit Wochen um Anpassungen beim Schutzkonzept für den Präsenzunterricht. Umstritten ist insbesondere die Abstandsregel. Bislang forderte der Bund, in den Unterrichtsräumen müssten zwischen den Jugendlichen «konsequent» zwei Meter Abstand eingehalten werden. Dies sei längst nicht allerorten möglich und habe Halb- oder Teilklassenunterricht zur Folge, kritisierte die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Ihre Präsidentin, die Zürcher Regierungsrätin Silvia Steiner, sagte Ende Mai an einer Medienkonferenz: Es gehe nicht an, dass das Grundrecht der Schüler auf Bildung eingeschränkt werde, während man im Freizeitbereich wieder sehr grosse Freiheiten gewähre.

Der Druck der Erziehungsdirektoren verpuffte nicht ungehört. Gestern Morgen hat der Bund das überarbeitete Schutzkonzept für den Präsenzunterricht veröffentlicht. Darin heisst es neu, der Abstand von zwei Metern müsse «wann immer möglich» eingehalten werden. Doch was heisst das nun konkret für den Unterricht? Und wie reagieren die Kantone und Schulen auf die kurzfristige Anpassung des Bundes? Sie hatten ihre Schutzkonzepte auf der Basis der bisherigen Vorgaben erstellt.

«Die Abstandsregel ist nicht aufgehoben»

Stefan Kölliker Nik Roth

Auf die Frage, ob nun am Montagmorgen an allen Mittelschulen im Kanton im Vollunterricht gestartet wurde, antwortet der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker: «Nein. Es bleibt dabei, dass sich die Art des Unterrichts nach den Kapazitäten der Schulhäuser und deren Schulzimmer richten muss.» Und diese seien im Kanton «infrastrukturbedingt» unterschiedlich. Auch im angepassten Schutzkonzept des Bundes heisse es, dass die zwei Meter möglichst eingehalten werden sollen – «und nicht, dass dieser Abstand aufgehoben ist», so Kölliker. Die Abstandsregel soll daher in üblichen Unterrichtssituationen nach wie vor befolgt werden. Dort, wo dies nicht möglich sei – «beispielsweise in einem Chemiepraktikum» – könnten anstelle der zwei Meter Abstand Masken getragen werden.

Und wie reagieren die Jugendlichen an ihrem «ersten» Schultag? «Im Präsenzunterricht lernt man sicherlich mehr als zu Hause», sagt Noe. Die Lernerfolge stellten sich beim Onlineunterricht seltener ein. Der 16-Jährige besucht eine zweite Gymnasialklasse an der Kantonsschule am Burggraben. Auch Masha (19) findet: «Live kann der Schulstoff besser erklärt werden.» Die Klassen seien aufgeteilt worden und die Tische müssten «mindestens einen Meter» voneinander entfernt sein. Untergymnasiast Lorin (13) ergänzt: «Und sie müssen nach den Lektionen desinfiziert werden.»

Erziehungsdirektoren reagieren auf Anpassungen des Bundes

Die Konferenz der Erziehungsdirektoren hat postwendend auf die Anpassungen des Bundes reagiert. Sie bedauert, dass grundsätzlich an den Abstandsvorschriften festgehalten wird – damit könne an den Mittelschulen sowie generell auf Sekundarstufe II «kein normaler Vollunterricht» stattfinden. Auch Kölliker findet: «Solange Abstandsvorschriften unter den Schülerinnen und Schülern ein Thema sind, müssen im Unterricht empfindliche Kompromisse eingegangen werden.» Die Abstandsregeln an den nachobligatorischen Schulen wurden eingeführt, da Jugendliche laut den Experten des Bundes ein vergleichbares Risiko für eine Erkrankung oder Übertragung von Covid-19 haben wie Erwachsene.

In einem aktuellen Schreiben fordert die EDK den Bundesrat auf, mit der Aufhebung der ausserordentlichen Lage auf 19. Juni auch die Zuständigkeit für die schulischen Schutzkonzepte wieder auf die Kantone zu übertragen. «Die verfassungsmässige Schulhoheit muss nun auch für diesen Bereich wieder hergestellt werden.»