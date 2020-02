Live Im Ticker: Ostschweizer Schüler haben wegen Sturm «Sabine» schulfrei +++ Wind bläst mit 147 km/h über den Säntis +++ Sturmwarnung am Bodensee +++ Stärkste Sturmböen gegen 10 Uhr erwartet Sturmtief «Sabine» hat die Schweiz fest im Griff. Gegen 10 Uhr werden die Sturmböen im Flachland am stärksten sein. Verfolgen Sie die Entwicklungen in der Ostschweiz in unserem Ticker.

Sturmtief «Sabine» bringt heute Montag stürmischen Wind, der mit unterschiedlicher Stärke bis Dienstagmorgen anhält.

Im Flachland ist mit Böen von 80 bis 130 km/h zu rechnen, auf den Bergen mit Orkanböen.

Der Höhepunkt des Sturms dürfte mit dem Durchzug einer Kaltfront am Montagvormittag erreicht werden. Gegen 10 Uhr erwarten Meteorologen die stärken Windböen im Flachland.

In mehreren Ostschweizer Gemeinden haben die Schüler wegen des Sturms heute schulfrei.

Sturm «Sabine» sorgt für Einschränkungen im Strassen-, Schienen- und Flugverkehr.

Montag, 10. Februar, 07:51 Uhr

Ein Regenbogen – mitten im Sturm

Der Regenbogen, fotografiert in Rorschach.

Und auch über St.Gallen zeigt sich der Himmel inmitten des Sturms versöhnlich.

Montag, 10. Februar, 07:45 Uhr

Da braut sich was zusammen – mysteriöse Stimmung am Bodensee



Montag, 10. Februar, 07:42 Uhr

Sturmwarnung am Bodensee

Rund um den Bodensee leuchten die Sturmwarnungen:



Montag, 10. Februar, 07:38 Uhr

«Sabine» hat die Ostschweiz erreicht

Beim Kornhaus in Rorschach wurde durch den Sturm ein Wahlkampfplakat umgeweht.

Bild: Linda Müntener

Dieser Coiffeursalon in Rorschach hat vorgesorgt – und sein Werbeschild angeleint.

Bild: Linda Müntener

Montag, 10. Februar, 07:29 Uhr

53 Landungen und 49 Starts annulliert

(stm) Wie Raffaela Stelzer vom Flughafen Zürich gegenüber «20 Minuten» sagt, wurden nach aktuellem Stand für heute Montag 53 Landungen und 49 Starts annulliert. Man werde fortlaufend beobachten, wie sich die Wettersituation weiter entwickle. Es sei nicht auszuschliessen, dass der Flugbetrieb bei richtig starkem Wind kurzzeitig ganz ausgesetzt werde.



Montag, 10. Februar, 07:17 Uhr

Frühlingshafte Temperaturen

(stm) Der stürmische Südwestwind sorgt am frühen Montagmorgen für frühlingshafte Temperaturen. In der Innerschweiz zeigt das Thermometer kurz vor 7 Uhr bereits 17 Grad an. In der Ostschweiz war es in der Region Rorschach mit knapp 16 Grad am mildesten.

Im Moment lohnt sich nicht nur der Blick auf die gemessenen #Windspitzen, sondern auch auf die #Frühtemperaturen. Mit dem stürmischen #Südwestwind gibt es verbreitet 11 bis 15 Grad. Lokal sogar bis 17 Grad, kurz vor 7 Uhr beispielsweise in #Gersau am #Vierwaldstättersee. (rv) pic.twitter.com/jTIb6SycyD — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 10, 2020

Montag, 10. Februar, 07:06 Uhr

Im Video: Orkanböen sorgen für Behinderung auf Strasse und Schiene

Montag, 10. Februar, 06:46 Uhr

Höhepunkt bis 10 Uhr erwartet

(stm) «SRF Meteo» meldet, dass der Sturm sich von Norden nach Süden bewegt und die Sturmböen im Flachland gegen 10 Uhr morgens am stärksten sein werden.

Die #Kaltfront ist jetzt nördlich von Basel und bewegt sich weiter nach Süden in die Schweiz. Bis 10 Uhr ist im Flachland mit den stärksten Windböen zu rechnen. ^chs pic.twitter.com/f7RJ5pxqRN — SRF Meteo (@srfmeteo) February 10, 2020

Montag, 10. Februar, 06:34 Uhr

Wind erreicht in Deutschland Geschwindigkeit von 171 km/h

Blick nach #Deutschland:

Hier sind die zehn bisher stärksten #Windspitzen seit Mitternacht mit #Orkan #Sabine. #Feldberg und #Brocken haben rund 170, resp. 171 km/h gemessen, aber auch auf tiefer gelegenen Hügeln wie #Weinbiet (553 M.ü.M.) gab es bis 150 km/h. (rv) pic.twitter.com/iRelpZReBp — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 10, 2020

Montag, 10. Februar, 06:29 Uhr

Zahlreiche Flüge annulliert

(sda) Im Flugverkehr zeigt ein Blick auf die Abflug-Liste am Flughafen Zürich, dass zahlreiche Flüge am frühen Morgen annulliert worden sind. Das gilt für die Flüge der Swiss nach Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, London, Amsterdam, Dresden, Düsseldorf, Hannover, Paris und Prag, die alle zwischen 7 und 9 Uhr hätten starten sollen.



Montag, 10. Februar, 06:23 Uhr

Orkanböen sorgen auf Strasse und Schiene für Behinderungen

(sda) Der Sturm «Sabine» fegt am Montagmorgen über die Schweiz. Bereits in der Nacht tobte der Sturm im Jura mit ersten Orkanböen bis ins Baselbiet.

Vielerorts wurden die höchsten Windgeschwindigkeiten dieses Winters erreicht, wie die Meteo Group mitteilte. Entsprechend sorgten umgestürzte Bäume im Kanton Neuenburg und unterbrochene Bahnlinien im Jura für Probleme.

Heftige Orkanböen

Auf dem Säntis und auf dem Chasseral fegte der Sturm um 5.00 Uhr mit 147 respektive 144 Kilometer pro Stunde über die Gipfel, wie SRF Meteo mitteilte. Auf dem Napf waren es 132 Kilometer pro Stunde.

Doch auch im Flachland wurden hohe Windgeschwindigkeiten gemessen. So erreichte der Sturm in Rünenberg BL 148 Kilometer pro Stunde, vorerst der höchste Wert, der in dieser Nacht gemessen wurde. In Schaffhausen blies der Sturm mit 112 Kilometer pro Stunde.

In den Alpentälern sorgte der starke Föhn für hohe Temperaturen. So war es in der Nacht in Sachseln OW 20 Grad warm. In Luzern waren es 17,6 Grad, während das Thermometer in Thun 17,1 Grad anzeigte.

Probleme im Bahnverkehr

Der Sturm führte in der Westschweiz zu Problemen im Bahnverkehr. Die Bahnstrecken zwischen Le Noirment und Tavannes sowie zwischen Saignelégier und Le Noirmont sind unterbrochen. Es muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden.

Einschränkungen durch den Sturm gibt es ferner auf der Strecke Pruntrut - Bonfol, wie den Bahnverkehrsinformationen der SBB zu entnehmen ist. Zu Behinderungen im Bahnverkehr kommt es darüber hinaus auf den Strecken zwischen Glovelier und La Chaux-de-Fonds. Ein umgestürzter Baum legte am frühen Montagmorgen den Bahnverkehr zwischen Court und Moutier lahm.

Wegen starker Winde unterbrochen ist ferner der Bahnverkehr zwischen Ringlikon und Uetliberg im Kanton Zürich sowie zwischen Weissbad und Wasserauen im Kanton Appenzell Innerrhoden. Auf der Bahnstrecke zwischen Luzern und Eschenbach LU kam es zu einer technischen Störung an der Bahnanlage. Die Linie ist unterbrochen.

Probleme auch auf der Strasse

Unter Behinderungen litt laut TCS auch der Strassenverkehr. Die Kantonsstrasse zwischen Thayngen und Dörflingen ist bis auf weiteres wegen Sturmschäden in beiden Richtungen gesperrt. Das gilt auch für die Hauptstrasse von Neuenburg nach Pontarlier. Hier sind umgestürzte Bäume der Grund für die Sperrung.

Im schaffhausischen Dörflingen musste die Strasse gesperrt werden.

Auch im benachbarten Herblingen hat der Sturm gewütet.

In den Kantonen Bern und Basel Stadt hielten sich die Sturmschäden in Grenzen, wie eine Umfrage bei den beiden Kantonspolizeien ergab. Im Berner Seeland und im Oberland hätten umgestürzte Bäume den Verkehr zum Teil behindert. In Basel liege keine Meldung vor. «Wir sind nochmals glimpflich davongekommen», so der Tenor.

Montag, 10. Februar, 06:07 Uhr

146 km/h auf dem Säntis

Bis um 2.30 Uhr hat sich auf der #Sturm-#Hitliste wenig verändert (#Rünenberg 147 km/h, #Säntis 146 km/h, #Chasseral 144 km/h). In den nächsten Stunden legt #Sabine nochmals an Stärke zu. Das Windmaximum gibt es im Laufe des Vormittags mit dem Durchzug der #Kaltfront. (rv) pic.twitter.com/4KGYtjmhar — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 10, 2020

(stm) Nachts um 2.30 Uhr fegte der Wind mit 146 km/h um den Säntis. Das ist schweizweit der zweithöchste gemessene Wert. Aber das Windmaximum wird laut MeteoNews erst im Laufe des heutigen Vormittags erreicht.

Sonntag, 9. Februar, 21:50 Uhr

Weitere Schulen geben den Schülern frei

Auch an der Primarschule Müllheim findet am Montagvormittag der Unterricht nicht statt. Als Grund wird das Sturmtief Sabine angegeben.

Ebenfalls frei haben Kinder, die an der Oberstufe Sproochbrugg in Zuckenriet zur Schule gehen. Sie können wegen des angekündigten Sturms den ganzen Montag zu Hause bleiben.

Sonntag, 9. Februar, 21:39 Uhr

Orkantief Sabine macht sich bemerkbar

Langsam ist das Orkantief Sabine spürbar. Auf dem Säntis werden derzeit Böenspitzen von 134 Kilometern pro Stunde gemessen.

#OrkantiefSabine #Sabine wird allmählich spürbar.

Das sind die #Böenspitzen bis 21 Uhr. In der Nacht breitet sich das Windfeld aus und bringt der NW-Schweiz und dem westlichen Mittelland bereits schwere Sturmböen. In den Bergen bereits Orkanstärke. ^je pic.twitter.com/8szIQPighO — SRF Meteo (@srfmeteo) February 9, 2020

Sonntag, 9. Februar, 18:22 Uhr

Erst schwache Winde am Bodensee

Der #Südwestwind frischt langsam auf. Während am #Bodensee die #Winde noch schwach sind, gibt es im westlichen und zentralen #Mittelland aktuell #Böen bis 60 km/h. Dies ist aber noch nichts, im Vergleich zu dem, was in den nächsten Stunden mit #Sturmtief #Sabine noch folgt! (rv) pic.twitter.com/1TS9Y2yf7p — MeteoNews (@MeteoNewsAG) February 9, 2020

Sonntag, 9. Februar, 18:01 Uhr

In Jonschwil fällt die Schule aus

Im Flachland sind Windspitzen bis zu 130 km/h vorhergesagt. Bei Gefahrenstufe 4 (von 5) empfiehlt Meteo Schweiz, sich nur wenn unbedingt notwendig im Freien aufzuhalten. In Jonschwil haben der Schulratspräsident und die Schulleiter deshalb entschieden, den Unterricht am Montagmorgen und am Dienstagmorgen ausfallen zu lassen. «Die Schüler werden gebeten, zu Hause zu bleiben», heisst es in einer Mitteilung.

Die Eltern der schulpflichtigen Kinder wurden am Sonntag informiert. Am Nachmittag finde der Unterricht aufgrund der Wetterprognose wie gewohnt statt.

Sonntag, 9. Februar, 17.30 Uhr

Die Warnungen der Wetterdienste

Frühzeitig veröffentlichten die Wetterdienste erste Warnungen:

Für weite Teile der Schweiz wurde ab Sonntagabend 18 Uhr die Gefahrenstufe Rot ausgerufen – die zweithöchste von insgesamt fünf.

ausgerufen – die zweithöchste von insgesamt fünf. Erwartet wurden Windgeschwindigkeiten von 100-140 km/h im Flachland; oberhalb von 1000 m.ü.M. war gar von 180 km/h die Rede. Und oberhalb von 2000 m.ü.M. sind gar Windspitzen von bis zu 200 km/h zu erwarten.

im Flachland; oberhalb von 1000 m.ü.M. war gar von die Rede. Und oberhalb von 2000 m.ü.M. sind gar Windspitzen von bis zu zu erwarten. Besonders intensiv soll es in der Nacht auf Montag und bis in den Nachmittag hinein stürmen.

Neben dem eher ruhigen Tag wird im #Meteoblog https://t.co/GYQzn78PY8 heute auch auf den kommenden Weststurm am Montag eingegangen. Die Warnkarte von MeteoSchweiz zeigt auf, wo es am kräftigsten stürmen wird. pic.twitter.com/oTE7S0aAhc — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) February 8, 2020

Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr

Ein wolkenloses Wochenende oder: Die Ruhe vor dem grossen Sturm

Grosse Teile der Ostschweiz haben ein Wochenende mit Prachtswetter hinter sich: Praktisch kein Wölkchen trübte den Himmel in unserer Region. Es war die Ruhe vor dem grossen Sturm, der für Sonntagabend und den Beginn der Woche angekündigt war.