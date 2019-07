Live Im Ticker: Der Kanton St.Gallen an der Fête des Vignerons +++ Die St.Galler Delegation ist bei der Arena angekommen Heute ist der Kanton St.Gallen zu Gast an der Fête des Vignerons in Vevey. Wir berichten den ganzen Tag live von den Aktivitäten am Kantonstag. David Grob

10:22 Uhr

Der Einlass zur «Terrasses der la Confrérie» ist streng. Thomas Zuberbühler, Kommunikationsverantwortlicher des Kantons, wurde etwa abgewiesen. «Dann gehe ich halt an den See», sagt er und verschwindet.

10:02 Uhr

Ein Volksfest für den Wein

Weinrot trifft auf Grün-Weiss: Die in bunten Gewändern empfängt die Confrérie des Vignerons die St.Galler Delegation und führt sie durch Vevey zur Arena. Es herrscht Volksfeststimmung. Es ist zehn Uhr die Kleinstadt am Genfersee ist bereits gut besucht: Menschenmassen flanieren durch die Gassen Richtung See, Hände werden geschüttelt, Vorfreude liegt in der Luft.

Und mittendrin die Arena: Imposant erhebt sie sich über die Dächer Veveys. Das eigens fürs Fest aufgebaute Stadion bietet Platz für 20'000 Zuschauer. Um 11 Uhr startet hier das grosse «Spectacle».

09:40 Uhr

Die St.Galler Delegation ist bei der Arena angekommen:

09:35 Uhr

Vevey wird grün-weiss

09:29 Uhr

Dem Ufer des Genfersees entlang marschiert die St.Galler Delegation in Richtung Arena.

09:17 Uhr

Impressionen vom St.Galler Umzug durch Vevey:

09:14 Uhr

Die St.Galler Ehrendelegation hat sich für den Umzug durch Vevey chic gemacht:

Am Umzug nimmt die ganze St.Galler Regierung teil – mit Ausnahme von Regierungspräsident Martin Klöti.

09:07 Uhr

St.Galler Stadtmusik macht sich bereit für den grossen Auftritt: Jetzt wird Vevey geweckt

Ankunft nach vierstündiger Zugfahrt: Die Stadtmusik St.Gallen bringt sich am Bahnhof Vevey in Stellung. Bald beginnt der Umzug zur Arena.

08:42 Uhr

Die St.Galler Delegation nähert sich dem Ziel, bis ans Winzerfest in Vevey ist es nicht mehr weit. Das beweist auch der Blick aus dem Zugfenster – Rebberge so weit das Auge reicht.

08:25 Uhr

Inzwischen befindet sich der Zug kurz vor Lausanne – der Röstigraben liegt längst hinter den St.Gallern.

08.00 Uhr

Die Ehrendelegation im Zug in die Westschweiz. Soeben hat man den Röstigraben passiert. Seit rund drei Stunden sind die offiziellen Vertreter des Kantons unterwegs.

Ein Teil der Delegation aus Politik, Wirtschaft und Kultur ist aber bereits am Vorabend angereist. Am Bahnhof in Vevey treffen sich die früher Angereisten und später Anreisenden. Angeführt von der Stadtmusik St.Gallen findet ein kurzer Umzug vom Bahnhof zur Seeplattform «Les Terasses de la Confrérie» direkt bei der Arena. Hier trifft die Delegation sich mit Vertretern der Bruderschaft.

7.00 Uhr

Es wurde fleissig geprobt

5500 Laien spielen unter der Regie Daniele Finzi Pasca im grossen Schauspielspektakel in der Arena an der Fête des Vignerons. Das Spektakel dauert fast drei Stunden – kein Wunder, waren viele Proben und unzählige Arbeitsstunden nötig, bis alles klappt. Am Mittwochabend fand die Generalprobe statt.

Hier gibt es einen Videoausschnitt:

6.15 Uhr

Der Kanton St.Gallen an der Fête des Vignerons

Warum ist der Kanton St.Gallen an einem Westschweizer Winzerfest?

Die Organisatoren der Fête des Vignerons suchen erstmals den Brückenschlag in alle Sprachregionen der Schweiz: Sämtliche Kantone sind als Ehrengäste eingeladen. Der spezielle St.Galler Festtag ist heute Sonntag, 21. Juli. Es ist quasi ein Gegenbesuch: Die Fête des Vignerons war Ehrengast an der letztjährigen Olma. Verbindendes Element zwischen dem Westschweizer und dem Ostschweizer Kanton ist denn auch der Wein.

Das bietet der Kanton St.Gallen an der Fête des Vignerons:

Nach der Ankunft in Vevey findet von 9.15 bis 9.45 Uhr ein Umzug der St.Galler Ehrendelegation und der St.Galler Stadtmusik vom Bahnhof zur Arena statt. Das Motto: «On se connaît? – kennen wir uns?»

In der eigens fürs Fest aufgebauten Arena findet um 11 Uhr das Herzstück der Fête des Vignerons statt: Das Schauspiel, das ein Jahr im Leben eines Weinberges anhand von 20 Standbildern zeigt. Der künstlerische Leiter Daniele Finzi Pasca spricht von «einer Mischung zwischen einer gigantischen Oper und einer olympischen Zeremonie». Der Vergleich kommt nicht von ungefähr: Der Italiener hat unter anderem die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Sotschi inszeniert.

Der Kanton St.Gallen ist aber insbesondere neben der Arena und ihrer Aufführung vertreten:

ab 9 Uhr: Wo St.Gallen ist, darf eines nicht fehlen: die Olma-Bratwurst. An der St.Galler Feuerstelle werden ganztags Würste gebraten.

10 bis 16.30 Uhr: Auf verschiedenen Bühnen zeigt der Kanton St.Gallen seine kulturelle Vielfalt. Die «Brandhölzler Striichmusig» spielt heimatliche Klänge, die «Compagnie Buffpapier & Co» zeigt skuriles Theaterschaffen, «Goran Kovacevic & Peter Lenzin» geben Balkan-Soul zum Besten, das Quartett «Fiere Brandella - orchestrina popolar» spielt populäre Klänge, die «LaFam Crew» bietet urbane Tanzeinlagen dar und das «Paradisnikow Konzentrat» tritt mit seiner musikalischen und theatralischen Figurenkiste auf.

10 bis 19 Uhr: Soviel Kultur macht durstig. Die St.Galler bringen 19 Weine vom Pinot Noir bis zum Merlot mit, die degustiert und verkostet werden können.

6.00 Uhr

Was ist die Fête des Vignerons?

Die Fête des Vignerons ist ein Winzerfest das einmal pro Generation – alle 20 bis 25 Jahre – in Vevey am Genfersee stattfindet. Im Zentrum steht der Wein und die Winzerkultur. Das Winzerfest wird von der örtlichen Weinbruderschaft Confrérie des Vignerons organisiert. 2016 wurde das Fest in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturgutes aufgenommen.

Die St.Galler Delegation im Zug nach Vevey

5.04 Uhr

Der Bahnhof St.Gallen um 5 Uhr morgens: Trotz der frühen Morgenstunde ist der Bahnhof bereits gut besucht. Der Grund: Die St.Galler Ehrendelegation reist mit dem Intercity in die Westschweiz. Das Ziel: Die Fête des Vignerons in Vevey. Mit im Zug sind Vertreter und Vertreterinnen der Regierung und weitere Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

5.00 Uhr

Guten Morgen und herzlich Willkommen aus dem Zug in Richtung Vevey und Fête des Vignerons. Wir berichten heute live vom St.Galler Kantonstag am Winzerfest, das nur einmal pro Generation stattfindet.