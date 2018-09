Mit einem Promille im Blut Unfall verursacht - Velofahrer verurteilt Ein Velofahrer hat in Dornbirn im Rausch einen Motorradfahrer übersehen und es kam zu einer Kollision. Der junge Mann wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Christiane Eckert

Der Velofahrer hatte laut Angaben des Motorradfahrers kein Licht eingeschaltet. (Bild: Keystone)

Mitte Juli wurde der Dornbirner gebeten, bei einer Fussballveranstaltung kurzfristig als Aushilfe einzuspringen. Ein anderer junger Helfer war ausgefallen, und so fuhr der junge Mann gegen 18 Uhr mit dem Velo zum Fussballplatz in Dornbirn. Er habe nach eigenen Angaben drei «Pfiff» getrunken und sei nach der Veranstaltung wieder nach Hause gefahren.

Die Richterin in Feldkirch wunderte sich über die Angaben, denn der 20-Jährige hatte nachweislich ein Promille Alkohol im Blut, als der Unfall passierte.

An jenem Sommerabend waren auch zwei Motorradfahrer auf der Höchsterstrasse in Dornbirn unterwegs. Ein 33-jähriger Techniker fuhr mit 40 bis 50 Kilometern pro Stunde auf der Vorrangstrasse und nahm den Velofahrer, der an der Kreuzung auf einer einbiegenden Strasse stand, wahr. Der Velofahrer hatte nach Angaben des Töfffahrers und späteren Unfallopfers kein Licht eingeschaltet. Allerdings handelte es sich um ein Licht, das über Dynamo betrieben wird. Der junge Mann fuhr kurz vor dem Töfffahrer in die Kreuzung ein – da kam es zum Unfall. Der 33-Jährige versuchte zwar noch, mit seinem Motorrad nach rechts auszuweichen, doch eine Kollision war unvermeidbar.

Langwierige Verletzungen

Der Motorradfahrer zog sich beim Sturz einen schmerzhaften Schlüsselbeinbruch zu und musste vier Tage auf eine Operation warten.

«Diese Tage zu Hause waren sehr schmerzhaft, und mir reichten die Schmerztabletten von der Wirkung her bei weitem nicht aus», so der 33-Jährige.

Heute darf er den Arm immer noch nicht höher als 90 Grad anheben und nimmt nach wie vor Schmerztabletten. Auch einige Schürfwunden und Prellungen trug er davon. Die Verteidigung führte ins Feld, dass der Töfffahrer mit 0,5 Promille ebenfalls alkoholisiert war. Wäre er nicht angetrunken gewesen, hätte er eventuell besser reagieren können. Doch das ändert am Schuldspruch nichts.

Fahrlässige Körperverletzung

Der Velofahrer, der den Unfall verursacht hatte, beteuerte, dass er seinen Fehler bereue. Er könne nur sagen, dass er seine Fahrbeeinträchtigung offenbar unterschätzt hatte. Er habe in Erinnerung, dass er an der Kreuzung stehen blieb, die Verkehrssituation kontrollierte und dann erst eingefahren sei, weil er glaubte, die Strasse sei frei.

Der junge Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 800 Euro Strafe verurteilt. Dem Opfer muss er 1000 Euro Teilschmerzensgeld bezahlen, das Urteil ist nicht rechtskräftig.