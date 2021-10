Im Notfall Die Schilder sind montiert, Hintergrundarbeiten laufen noch: Die Notfalltreffpunkte der Region St.Gallen-Rorschach befinden sich bei Schulen und Sportplätzen Der Kanton St.Gallen hat neu 166 Notfalltreffpunkte. In jeder Gemeinde befindet sich mindestens einer dieser Versammlungsorte. Dort soll die Bevölkerung bei Katastrophen oder in Notlagen informiert und unterstützt werden.

So sehen die neuen Signaltafeln aus – jede Gemeinde hat neu mindestens einen Notfalltreffpunkt. Bild: PD

Wenn der Strom ausfällt, die Infrastruktur zerstört ist oder Notfallnummern und das Radio nicht mehr funktionieren, wusste man bisher gar nicht, wie man zu Hilfe kommt. In einem nationalen Projekt wurden in den Gemeinden Notfalltreffpunkte eingerichtet. Diese dienen dazu, die Bevölkerung schnell zu informieren und unterstützen, wie der Kanton St.Gallen mitteilt. Auch bei einer Evakuierung sollen Bürgerinnen und Bürger diesen Ort aufsuchen.

Marco Todeschini, Sicherheitsverantwortlicher der Stadt Rorschach. Bild: PD

Zu erkennen sind die neuen Notfalltreffpunkte anhand der Signaltafeln, die in den letzten Wochen installiert worden sind. Jede Gemeinde hat mindestens einen Treffpunkt, pro 30'000 Einwohner gibt es einen Standort. So sind es beispielsweise in Rorschach drei Standorte: bei den Schulhäusern Mühletobel, Burghalde und Pestalozzi. «Die vorgesehenen Schilder sollten mittlerweile alle angebracht worden sein», sagt Marco Todeschini, Sicherheitsverantwortlicher der Stadt Rorschach. Davor habe es noch gar keine solche Treffpunkte gegeben. Die Feuerwehr habe bereits zuvor Zugang zu den Schulanlagen gehabt. Aber:

«Wir sind mit diesen Notfallstandorten bei einem Ereignis sicher besser aufgestellt und die Bevölkerung weiss, wo sie sich im Bedarfsfall einfinden kann.»

Gemäss der Vorgabe nehme in der ersten Phase die Ortsfeuerwehr und zu einem späteren Zeitpunkt der Regionalen Zivilschutzorganisation St.Gallen Bodensee die Notfallsammelpunkte in Betrieb. Damit eine reibungslose Inbetriebnahme gewährleistet werden kann, müssen das Kader und die Angehörigen der Feuerwehr entsprechend vorbereitet werden, damit im Ernstfall die Notfallsammelpunkte wie angeordnet in Betrieb genommen werden können, sagt Todeschini.

Innert 60 Minuten bereit sein

Auch in Mörschwil ist das Schild für den Notfallplatz montiert. Man hat im vergangenen Jahr die Sporthalle Seeblick als Notfallstandort definiert. Das Material, wie Schreibunterlagen oder einen Generator, habe man bereits erhalten, sagt Toni Hauser, der Leiter des Werkhofs in Mörschwil. Was man Anfang Jahr auch noch erhalten werde, sei das Funkgerät.

Die Notfalltreffpunkte müssen jeweils in der Nähe von Bahnhöfen und öffentlichen Haltestellen liegen oder zu Fuss in 30 Minuten erreichbar sein, wie der Kanton St.Gallen mitteilt. In der Region St.Gallen-Rorschach wurden meist Schulhäuser oder Sportanlagen gewählt. So befinden sich die Standorte in der Stadt St.Gallen beispielsweise bei der Eishalle Lerchenfeld, Kreuzbleiche Turnhalle, Sportplatz Krontal oder bei Schulen wie der GBS Riethüsli, Schulhaus Hebel in St.Georgen, Schulhaus Rotmonten. Auch beim Kybunpark würden sich die Leute bei einem Notfall versammeln. Unter der folgenden Website sind die Notfalltreffpunkte aller Gemeinden im Kanton einsehbar: www.notfalltreffpunkt.ch.

Innerhalb von einer Stunde sind die Standorte bei einer Notlage oder Katastrophe einsatzbereit. Im Ereignisfall werden die Notfalltreffpunkte mit Unterstützung der Feuerwehr durch den Zivilschutz betrieben. Zu welchem Zeitpunkt die Notfalltreffpunkte in Betrieb seien, hänge von der Gefährdung ab und könne regional oder lokal unterschiedlich sein, heisst es beim Bevölkerungsschutz des Kantons St.Gallen auf Anfrage. Die Aktivierung durch Sirenenalarm sei eine mögliche Variante, wie auch durch die Alertswiss-App, Radio, Fernsehen oder Internet.

Ein nationales Projekt

Notfalltreffpunkte würden der Bevölkerung als Anlauf- und Zufluchtsstelle dienen. Ebenso erhalten Bürgerinnen und Bürger zum Ereignis, zur aktuellen Situation sowie zum weiteren Vorgehen. Weiter könne die Bevölkerung Hilfebegehren formulieren und Notrufe absetzen, heisst es vom Bevölkerungsschutz.

«So kann noch besser sichergestellt werden, dass die Bevölkerung im Falle eines Ereignisses rasch und umfassend informiert werden kann, gerade auch bei Stromausfällen.»

Die Notfalltreffpunkte sind ein Resultat der nationalen Sicherheitsverbundübung SVU14. Die Szenarien «Blackout und Pandemie» wurden durchgespielt. Dabei zeigte sich, dass die Behörden und Einsatzkräfte die Bevölkerung bei einem Ausfall der üblichen Kommunikationskanäle nur schlecht und später nur mit grosser Zeitverzögerung erreichen können. Die Notfalltreffpunkte wurden dann als nationales Projekt umgesetzt.

Die Bevölkerung erhielt die Informationsbroschüre «Ihre Anlaufstelle im Ereignisfall» per Post zugestellt. Diese enthält Information, wie man sich bei einem Stromausfall oder bei einer Evakuierung verhalten soll. Auch Angaben zu Evakuierungen, zum Notgepäck oder Notvorrat sind vorhanden.