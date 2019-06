Liechtensteins Aussenministerin im Clinch mit dem Parlament - männliche Machtspiele oder echte Verfehlungen?

Geschwärzte Namen auf Rechnungen für Beraterhonorare lösen Unruhe aus. Das Parlament in Vaduz verlangt nach Transparenz. Aussenministerin Aurelia Frick widersetzt sich Rücktrittsforderungen. Nun droht ein Misstrauensvotum im Landtag. Günther Meier

Erhöhter Erklärungsbedarf: Liechtensteins Aussenministerin Aurelia Frick hat sich am Montag vor den Medien geäussert. (Bild: Daniel Schwendener)

«Als Herr Aurelio Frick wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert». Die Protestaktion der Frauen vor dem Regierungsgebäude in Vaduz bot Aurelia Frick ein geeignetes Podium für ihre öffentliche Anklage, Frauen würden in der liechtensteinischen Politik schlechter behandelt als Männer. Die Aussenministerin nutzte den Frauenstreiktag für einen kämpferischen Auftritt – auch in eigener Sache: «Frauen verlieren viel zu viel, wenn es um männliche Machtspiele geht.»

Die Meinungen darüber sind freilich geteilt, ob es nur um männliche Machtspiele geht oder ob sich die Ministerin gewisse Verfehlungen ankreiden lassen muss. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landtags wirft ihr vor, Namen über Beratertätigkeiten auf Abrechnungen geschwärzt zu haben. Zudem seien noch Fragen offen über Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des Aussenministeriums. Ebenso habe noch nicht abschliessend beurteilt werden können, ob «gewisse Positionen» der Abrechnungslisten mit dem Geschäftsbereich der Ministerin in Verbindung stünden.

Das Thema dominiert den Politalltag

Eine völlig andere Sicht der Dinge, die das politische Leben in Liechtenstein derzeit dominieren, verbreitete das Aussenministerium. Alle angeforderten Unterlagen seien der GPK übermittelt worden – und «keine einzige Rechnung wurde geschwärzt». Bei den detaillierten Stundenabrechnungen wurden laut dieser Mitteilung einige «wenige Personennamen» nicht bekannt gegeben, wobei auch die GPK die Bedeutung des Persönlichkeitsschutzes erkannt habe, indem sie selbst vorgeschlagen habe, diese Namen zu schwärzen. Diese Darstellung wiederholte Aurelia Frick am Montag an einer Pressekonferenz und wies darauf hin, alle offenen Fragen mit der GPK geklärt zu haben. Den Vorwurf der mangelnden Wirtschaftlichkeit konterte Frick bei ihrem kämpferischen Auftritt, bei der Vergabe von Aufträgen stehe für sie immer «Effizienz, Effektivität und Notwendigkeit im Gesamtwohl des Landes» im Zentrum. Die GPK teilte nach diesem Auftritt der Aussenministerin mit, nicht alle Aussagen würden der Wahrheit entsprechen und man beantrage deshalb eine Sondersitzung des Landtags.

Das Parlament tritt am 2. Juli nochmals zusammen. Zwei kleine Oppositionsparteien haben angekündigt, bei der Sondersitzung einen Misstrauensantrag gegen die Ministerin zu stellen. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch offen. Bei einem Antrag müsste wohl berücksichtigt werden, dass das vom Landtag abgesegnete Budget von der Regierung eingehalten wurde und dass sich die von der GPK beanstandeten Aufwendungen auf lediglich etwa 200000 Franken bei einem Budgetposten von 3,8 Millionen Franken für Experten und Beratungstätigkeit belaufen.

Aurelia Frick, die bisher kategorisch einen Rücktritt ausschloss, beschritt bei ihrer Verteidigung bislang nicht begangene Wege. In einem «offenen Brief», in der Sonntagszeitung «LIEWO» veröffentlicht, wandte sie sich an die Bevölkerung und betonte: «Mein Ministerium und ich haben alles getan, damit die GPK ihre Arbeit in jener Detailliertheit durchführen kann, wie es von ihr verlangt wird.» An die Politiker richtete sie den Vorwurf, niemand habe mit ihr persönlich diskutiert, vielmehr seien «laufend ungenaue – ja gar falsche Meldungen und Gerüchte – verbreitet» worden. Unterstützung erhielt die Aussenministerin, die schon am Frauenstreiktag grossen Applaus entgegennehmen konnte, von zahlreichen Frauen und Männern, die in einem ganzseitigen Zeitungsinserat die Ministerin der Unterstützung versicherten. Der Unterschriftensammlung vorangestellt war ein Zitat der früheren englischen Premierministerin Margaret Thatcher:

«Wenn sie dich persönlich angreifen, bedeutet das, dass sie kein einziges politisches Argument mehr haben.»

Dieses Zitat dürfte in der Sondersitzung des Landtags eine Rolle spielen, zumal die Abgeordneten wohl versuchen werden, möglichst sachlich zu argumentieren, um möglicherweise die Aussenministerin zu Fall zu bringen. Ob es tatsächlich zum Misstrauensvotum kommen wird, war am Freitag noch nicht bekannt. Die Verfassung enthält die Bestimmung, dass ein einzelnes Mitglied das Vertrauen des Parlaments verlieren könne, die Entscheidung über eine allfällige Amtsenthebung müsse aber einvernehmlich zwischen Landesfürst und Parlament getroffen werden. Der letzte Misstrauensantrag datiert aus dem Jahr 1993, damals gegen Regierungschef Markus Büchel. Auf Antrag seiner eigenen Partei war Büchel nach nur hundert Tagen als Regierungschef vom Landtag das Vertrauen entzogen worden. Fürst Hans-Adam II. nahm damals das Misstrauensvotum entgegen, hatte aber schon im Vorfeld der Amtsenthebung unmissverständlich klargemacht, dass Neuwahlen stattfinden müssten.

Neuwahlen dürften den Parteien derzeit eher ungelegen kommen. Besonders den Koalitionspartnern FBP und VU, während die teilweise mit internen Problemen beschäftigten Splitterparteien vorzeitigen Wahlen weniger abgeneigt sind.

Voruntersuchung ist eingeleitet

Eine Rolle spielen dürfte bei der Sondersitzung des Landtags eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft, die Aurelia Frick angeregt hatte. Staatsanwalt Robert Wallner bestätigte, eine Voruntersuchung eingeleitet zu haben, um «relevante Dokumente» zu sichern. Es ist anzunehmen, dass diese Untersuchung in der Parlamentsdebatte um Beraterhonorare, geschwärzte Namen auf Abrechnungen und fehlende Transparenz zu einem zentralen Punkt werden wird. Das Liechtensteiner Volksblatt berichtete am Freitag von einem Bericht der Datenschutzstelle, die zur Schlussfolgerung kommt, dass die GPK nicht sämtliche Dokumente offenlegen müsse, aus Datenschutzgründen möglicherweise auch nicht dürfe. Zumindest biete die Geschäftsordnung des Landtags für eine detaillierte Offenlegung aller Dokumente keine Grundlage.