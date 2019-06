Illegaler Hundehandel im Rheintal: Die drei getöteten Welpen waren gesund Mitte Mai flog bei einer Grenzkontrolle in Diepoldsau ein illegaler Hundeimporteur auf. Das Veterinäramt des Kantons St.Gallen musste drei Welpen wegen Tollwutgefahr einschläfern. Jetzt zeigt sich: Die getöteten Hundebabys waren gar nicht krank. Dennoch war der fatale Schritt unumgänglich. Rossella Blattmann

Tollwut wird vor allem von Hunden übertragen. (Bild: AP Photo/Vadim Ghirda)

Anfang Juni hatte eine traurige Nachricht in der Ostschweiz für Aufsehen gesorgt. Ein Mann wollte drei Hundewelpen aus dem Tollwutrisikoland Serbien in die Ostschweiz schmuggeln. Der Importeur hatte die Welpen in einer kleinen Transportbox im Fussraum des Beifahrersitzes seines Autos verstaut.

Das Veterinäramt des Kantons St.Gallen musste die kleinen Hunde wegen Verdachts auf Tollwut einschläfern. Wie sich inzwischen ergeben hat, waren die Tiere komplett gesund.

Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. (Bild: PD)

Die Welpen seien nicht an Tollwut erkrankt gewesen, sagt Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen. «Aufgrund dieser für Menschen tödlichen Krankheit ist eine strikte Kontrolle aber zwingend erforderlich.» Tollwut ist gemäss Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons St.Gallen eine meldepflichtige Seuche, die vor allem Hunde befällt. Tollwutverdächtige und erkrankte Tiere müssen laut Kanton umgehend getötet werden.

Hundehändler ist 20 Jahre alt

Beim Beschuldigten handelt es sich laut Giger um einen 20-jährigen Serben. «Um die Privatsphäre des 20-Jährigen zu schützen gibt die Staatsanwaltschaft seinen Wohnort nicht bekannt», sagt sie. Jedoch ist bekannt, dass der Mann im Kanton St.Gallen wohnt. Dies bestätigte Matthias Diener, amtlicher Tierarzt beim Veterinäramt des Kantons St.Gallen, Anfang Juni gegenüber unserer Zeitung.

Welche Folgen die Tat für den 20-Jährigen hat, ist noch nicht bekannt. Giger sagt: «Das Strafverfahren ist nach wie vor pendent. Der Beschuldigte ist nicht inhaftiert.»

Ist der 20-Jährige vorbestraft?

Der Serbe war bereits zuvor wegen illegalen Hundehandels aufgefallen, teilte das kantonale Veterinäramt in einem Communiqué mit. Der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen sei diesbezüglich allerdings nichts bekannt, sagt Giger.

Ob der Hundehändler vorbestraft ist, ist offen. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne sie keine weitern Auskünfte geben, ergänzt die Sprecherin der St.Galler Staatsanwaltschaft.