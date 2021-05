Illegale Feier Party mit 51 Personen – Polizei löst illegale Veranstaltung im Wald in St.Gallen auf Am Samstagnachmittag hat die Stadtpolizei St.Gallen eine Feier im Wald mit 51 Personen beendet. Die Teilnehmenden wurden gebüsst, der Veranstalter wird angezeigt.

51 Personen versammelten sich an einer Party im Wald in St.Gallen. Bild: PD

(red) Die St.Galler Stadtpolizei hat am Samstagnachmittag eine illegale Party in einem Waldstück aufgelöst. Bei einem Augenschein sind die Einsatzkräfte auf rund 51 Personen und laute Musik gestossen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Die Auflösung der Veranstaltung verlief friedlich und ohne Probleme, heisst es weiter.

Aufgrund des Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung, wonach private Versammlungen mit mehr als 15 Personen im Freien verboten sind, wurden die 51 Teilnehmenden mit je 100 Franken gebüsst, der Veranstalter mit 200 Franken. Der Veranstalter wird zudem wegen Unterlassung der Meldepflicht bei Veranstaltungen mit technischen Einrichtungen, hier eine Musikverstärkeranlage, zur Anzeige gebracht.