«Ihre Asche, ihre Fotos, alles weg»: Ein Ostschweizer sucht nach den gestohlenen Urnen seiner Eltern An Allerheiligen fand Freddy Höhener das elterliche Urnengrab in St.Margrethen geschändet vor. Nach schlaflosen Nächten hat er nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

13 Jahre lang standen hier, auf dem Friedhof Unterdorf der evangelischen Kirch in St. Margrethen die Urne, Fotos und der Grabschmuck der Eltern. Bild: Freddy Höhener

Ob sich heute wohl jemand meldet? Ob er heute endlich erfährt, wer so etwas tut und wieso? Seit über einer Woche treiben Freddy Höhener diese Fragen um und lassen ihm keine Ruhe. Seit er, gemeinsam mit seiner Frau Semina, am Morgen des Allerheiligen das Grab seiner Eltern auf dem evangelischen Friedhof in St.Margrethen besuchte, wird er dieses eine Bild nicht los. Denn wo sonst die beiden Urnengefässe mitsamt Grabplatte, Inschriften, Fotos und Grabschmuck standen, war am Morgen des 1. Novembers, dem Totengedenktag: ein klaffendes Nichts.

«Einfach weg, alles: Urnen, Grabtafel, die Fotos der Eltern, Grabschmuck – alles.»

Freddy Höhener und seine Frau Semina. Bild: Freddy Höhener

Ganz am Ende des Friedhofareals, sagt Höhener, befindet sich die Grabwand mit den eingelassenen Urnen. Den ganzen Friedhof überquert er seit 13 Jahren, wenn er Grabschmuck niederlegen oder die Stätte instand halten will: «Normalerweise kommen wir jeden Monat, manchmal auch zwei bis dreimal im Monat hier her».

Mehr als ein Halloweenscherz

Den ganzen Friedhof also, muss jene Person durchschritten haben, ehe ihre Wahl auf das Grab seiner Eltern fiel – so die Vermutung Höheners: «Nicht eine Spur hat derjenige hinterlassen, es ist alles einfach nur weg».

Anna Höhener Hilti. Ihr Foto war seit 13 Jahren Bestandteil des Urnengrabes. Bild: Freddy Höhener

Alles habe er abgesucht, vor, hinter und unter der Urnenwand, den ganzen Friedhof. «Natürlich dachte ich zuerst auch an einen Halloween-Scherz. Aber da war kein Anzeichen von Verwüstung, auch nicht links und rechts bei den anderen Gräbern», sagt Höhener.

Ob das Grab irrtümlicherweise frühzeitig geräumt wurde? 20 Jahre besteht ein Urnengrab, bis zu einer Räumung hätte es also noch sieben Jahre Zeit gehabt. Ob ein Irrtum vorliege? Gleich Montagmorgen geht er deshalb zuerst auf die Gemeinde und hakt nach. Doch auch die Nachfrage beim örtlichen Bestattungsamt löst das Rätsel nicht auf – man habe die Stätte nicht geräumt, heisst es dort. Und: Niemand hat etwas gesehen, denn Überwachungskameras gibt es auf dem Friedhofareal keine.

Das Foto des Vaters, wie es auch auf der Urnenplatte abgebildet war. Bild: Freddy Höhener

Das Grab zu besuchen, war wie die Eltern zu besuchen

Seit 13 Jahren ist der evangelische Friedhof der Gemeinde St.Margrethen für ihn und seine Schwester der Ort, an dem sie ganz bewusst der 1984 verstorbenen Mutter und dem 2007 verstorbenen Vater gedenken, «die Eltern besuchen» – für beide ein festes Ritual. Die in Olten wohnende Schwester und er wechseln sich ab, manchmal zwei bis dreimal im Monat. Aufgrund der Coronapandemie sei er selbst zuletzt Ende August am Grab gewesen, sagt Höhener.



«Meine Schwester hatte anfangs noch die Hoffnung, der Dieb bringe die Urnen wieder zurück. Ich glaube nicht daran.»

Freddy Höhener hört sich weiter um. Seine erste Anlaufstelle, Friedhofsgärtner Walter Locher. Seit Jahren sieht der Pensionär auf dem Friedhof Unterdorf nach dem Rechten. Doch auch ihm war nichts aufgefallen. Grabschändungen - oder Plünderungen, das sei in all den Jahren Amtszeit nicht vorgekommen, sagt Höhener.

Direkt unter den Urnen der Eltern, Jakob Höhener und Anna Höhener Hilti, grenzt das Grab einer Bekannten der Familie. Ob ihr etwas aufgefallen sei in den letzten Monaten? Auch hier erhielt Höhener keinen weiteren Hinweis. Er wandte sich deshalb an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit «20 Minuten» rief er zu Hinweisen aus der Bevölkerung auf. Bisher ohne Erfolg: «Nur einer hat sich gemeldet, aber der hat nichts Relevantes gesagt», sagt Höhener.

Was bleibt, sind Fragezeichen

«Wer macht sowas? Wie kann man sowas machen?» Die Fragen lassen dem ehemaligen Velogeschäftsinhaber keine Ruhe.

«Ich denke eigentlich andauernd daran.»

Feinde haben seine Eltern zeitlebens nicht gehabt, nicht soweit er sich erinnern könne. «Sie waren bekannt und verwurzelt in der Gemeinde. Mein Vater hat hier sein ganzes Leben als Schreiner verbracht, meine Mutter uns Kinder hier gross gezogen.» Wer ihnen etwas Böses können wolle, weiss er nicht. Und doch vermutet er eine Absicht dahinter. «Das war kein Zufall», sagt Freddy Höhener, «da hat es jemand ganz explizit auf dieses eine Grab abgesehen.»

Vergangenen Dienstag dann erstattete er Anzeige gegen Unbekannt, Grabschändung, unter die auch das Entwenden von Grabbestandteilen fällt, sei zum Glück per Schweizer Gesetz strafbar, sagt der bestohlene Sohn.

Urnen als leichte Beute

Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen Bild: PD

Fälle wie dieser, sagt Florian Schneider, stellvertretender Leiter Kommunikation der Kapo St.Gallen, könne man pro Jahr an einer Hand abzählen. Bei der «Störung des Totenfriedens», wie im Falle der Höheners, kämen entwendete Urnen aber des Öfteren vor, dies sei schlicht ihrer Handlichkeit geschuldet.



Jugendliche Zerstörungswut, wie reihenweise umgestossene Grabsteine, habe in den letzten Jahren nicht zugenommen, auch nicht in der Halloween-Nacht:

«Der Friedhof scheint nach wie vor von den meisten als Ort der Verstorbenen akzeptiert. »

In welche Richtung nun ermittelt werde, könne derzeit nicht gesagt werden. Üblicherweise würden Streitigkeiten, die der Verstorbene zeitlebens gehabt habe, genauer unter die Lupe genommen. In letzter Instanz, wende man sich dann an die Öffentlichkeit und suche nach Hinweisen. Ob gestohlene Urnen auch zurückgebracht worden seien? «Das kam schon vor. Oder man hat die zerstörten Urnen dann unweit der Grabstelle entdeckt.», sagt Schneider.

Für Freddy Höhener, der dieses Jahr in Rente gegangen ist, geht das Kopfzerbrechen also vorerst weiter. «Ich wünschte einfach, sie wären wieder da, die Urnen.» sagt er. Für den eigenen Seelenfrieden, ein Ende des Kopfzerbrechens, besonders aber für die letzte Ruhestätte, die die Eltern verdient hätten: «Sie haben zeitlebens nie jemandem etwas getan.»