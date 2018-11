Glosse IHK setzt auf «softurbane Ostschweiz»: Folgt auf Weigelt der Weichmacher? Harte Worte zur Lage der Ostschweiz waren am Konjunkturforum der IHK St.Gallen-Appenzell für einmal nicht zu hören. Dafür drehte sich alles um eine wattige Wortschöpfung. Adrian Vögele

Kurt Weigelt verabschiedete sich am Montag von der IHK-Bühne. (Bild: Ralph Ribi)

Das ging ja schnell. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) St. Gallen-Appenzell hat am Montag ihren langjährigen Direktor Kurt Weigelt verabschiedet. Und gleich von dessen politischem Angriffsmodus auf Kuschelkurs gewechselt. So zumindest kam es manchen Anwesenden vor. Harte Worte zur Lage der Ostschweiz fielen keine, dafür hüllten die Moderatoren das Publikum in eine wolkige Wortschöpfung ein: «Softurban», so heisst das Label, das der Verband für die Ostschweiz erfunden hat. Bedeutet gemäss IHK ungefähr: Die Region ist so weltoffen und fortschrittlich wie grosse Städte, bietet aber mehr Vielfalt und weniger Dichtestress.

Tja, da kann man nur applaudieren. Und vermuten, dass der neudeutsche Titel direkt einem Modekatalog entsprungen ist, irgendwo in der Grauzone zwischen British Country Style und Smart Casual. «Softurbane Ostschweiz» klingt etwa so, als würde man den Stadt-Land-Graben bis obenhin mit Watte auffüllen. Sicher hübsch anzusehen, aber zu betreten nur auf eigene Gefahr. Ein Weichmacher gegen die unbequeme Realität: Die Ostschweizerinnen und Ostschweizer lassen sich ungern alle in dieselbe Uniform stecken. Nicht wenige würden sich wohl noch lieber als hart-ländlich statt als weich-städtisch bezeichnen lassen. Selbst wenn sie ab und zu in die Stadt fahren (ja, auch wegen der Kleiderläden). Aber halt, vielleicht ist das «softurbane» Label nur eine geschickte Verpackung? Die IHK hat eine gehörige Ladung widerborstiger weigeltscher Forderungen in ihre neue Agenda eingewoben. Von Spitalschliessungen bis zur Neusortierung der Berufsschulen. Willkommen, Wolf im Schafspelz!