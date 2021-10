IHK-Anlass EU-Botschafter spricht in St.Gallen Klartext: «Den Fünfer und das Weggli für die Schweiz: Das geht nicht!» Die EU bleibt dabei: Die bilateralen Verträge mit der Schweiz haben nur eine Zukunft, wenn die institutionellen Fragen geklärt werden. Dies machte EU-Botschafter Petros Mavromichalis an einem Anlass der Ostschweizer Industrie- und Handelskammern deutlich. Der ehemalige Schweizer Chefunterhändler Jakob Kellenberger plädierte für einen raschen Entscheid der Schweiz – und gegen jahrelanges Abwarten und Konsultieren.

Petros Mavromichalis, EU-Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein, am IHK-Anlass in der Lokremise St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Ostschweizer Industrie verdient zwei von drei Franken in der EU. Kein Wunder, betont sie immer wieder die hohe Bedeutung der bilateralen Verträge für die Schweiz. Im vergangenen Sommer, als der Widerstand gegen das Rahmenabkommen der Schweiz mit der EU immer grösser wurde, meldeten sich die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau lautstark zu Wort - und verteidigten den Vertragsentwurf für das institutionelle Abkommen.

Ende Mai dann brach der Bundesrat die Verhandlungen über das Abkommen ab. Einseitig. Wie soll es jetzt weitergehen? Genau das war die Grundfrage einer Veranstaltung der beiden IHK am Mittwochabend in der St.Galler Lokremise.

Raus aus der Sackgasse: EU wartet auf Vorschläge der Schweiz

Verschiedene Bühnengäste waren eingeladen, um das Problem aus der Aussenperspektive zu beleuchten - allen voran Petros Mavromichalis. Der Grieche ist seit vergangenem Jahr EU-Botschafter für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Er betonte - ganz Diplomat -, die EU und die Schweiz hätten weiterhin «sehr gute Beziehungen». Gleichwohl: Die beiden Partner befänden sich nach dem einseitigen Verhandlungsabbruch durch die Schweiz in einer Sackgasse. Die Haltung der EU stehe schon lange fest: Ohne institutionellen Rahmen hätten die bilateralen Verträge keine Zukunft und würden nach und nach auslaufen. Es sei an der Schweiz, jetzt konkrete Vorschläge zu machen, wie die institutionellen Fragen gelöst werden könnten: «Den Fünfer und das Weggli für die Schweiz - das geht nicht!»

EU-Botschafter Petros Mavromichalis und Jakob Kellenberger, ehemaliger Schweizer Staatssekretär für Auswärtiges (rechts), im Gespräch mit Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Ralph Ribi

«Wir haben diverse Zugeständnisse gemacht»

Mavromichalis sagte auch, die EU beharre nicht aus «Bosheit» auf ihrer Position - sondern aus Fairness gegenüber ihren Mitgliedstaaten und anderen Drittstaaten. Er betonte, die bilateralen Verträge seien aus Sicht der EU ursprünglich als Provisorium gedacht gewesen - im Hinblick auf einen allfälligen EU-Beitritt. «Vielleicht war es unser Fehler, dass wir das damals nicht schriftlich festgehalten haben.» Auch sei die Schweiz mit diesen Verträgen ein Sonderfall: Kein anderes Land geniesse dieses Privileg im Verhältnis zur EU. Grossbritannien habe nach dem Brexit ebenfalls Bilaterale gewünscht, die Union habe dies aber abgelehnt, da dieser Weg «sehr kompliziert» sei.

Der Botschafter betonte, die EU habe in den Verhandlungen diverse Zugeständnisse an die Schweiz gemacht. So habe die Union der Forderung der Schweiz nach einem Schiedsgericht zugestimmt - «was für uns eine schwierige Entscheidung war». Die EU habe alles gegeben für eine passende Lösung.

Kellenberger: «Die Bilateralen waren keine Selbstverständlichkeit»

Auf der Bühne stand auch der Mann, der die Bilateralen I für die Schweiz ausgehandelt hat: Der Ausserrhoder Jakob Kellenberger, ehemaliger Staatssekretär für Auswärtiges. Auch er hielt fest: «Es war nicht selbstverständlich, dass die EU damals auf die Lösung mit den bilateralen Verträgen eintrat.» Zu den Verhandlungen kam es, nachdem die Schweiz 1992 den Beitritt zum EWR abgelehnt hatte. Angesichts der jetzigen Situation sagt Kellenberger:

«Ich glaube, mit dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen hat sich die Schweiz eine sehr gute Option vergeben, den bilateralen Ansatz zu stärken.»

Jakob Kellenberger war der Schweizer Chefunterhändler für die Bilateralen I. Bild: Ralph Ribi

Die Schweiz will sich mit einem konkreten Vorschlag gegenüber Brüssel Zeit lassen. In Bern ist von einem Neustart im Jahr 2024 die Rede. Aus Kellenbergers Sicht nützt es aber nichts, jetzt einfach abzuwarten. Die Schweiz sei «Weltmeisterin» darin, interne Konsultationen durchzuführen. Dabei brauche es jetzt vor allem eines: «Einen Willensentscheid der Schweiz, und zwar auf oberster politischer Ebene.» Die Schweiz dürfe im Gespräch mit der EU selbstbewusst auftreten, müsse aber auch ihren «Sinn für die Grössenordnungen» schärfen. «Die Schweiz liegt geografisch dort, wo sie liegt - mitten in Europa. Ohne vertrauensvolles Verhältnis zur EU wird es keine erfolgversprechende Zukunft geben.»

Medtech-Unternehmen leiden schon jetzt

Die EU führt etwa 7 Prozent ihres Exportvolumens in die Schweiz aus, umgekehrt sind es über 50 Prozent. Was passiert, wenn die Bilateralen tatsächlich nicht gerettet werden und allmählich «erodieren», wie es im Fachjargon heisst? Der EU-Botschafter sagte dazu: «Die EU wird es überleben, weil sie gross ist. Und die Schweiz wird es überleben, weil sie reich ist. Aber wir beide hätten uns die Kosten sparen können.»

Thomas Köppel, CEO und Gründer der This AG. Bild: Ralph Ribi

Gewisse Kosten sind zumindest auf Schweizer Seite schon jetzt spürbar, wie Vertreter aus der Medizinaltechnik-Branche am Podium deutlich machten: Neue Hürden für die Zulassung ihrer Produkte in der EU hätten Dutzenden von Schweizer Firmen in den vergangenen Monaten «den Boden unter den Füssen weggerissen», wie der Rheintaler Unternehmer Thomas Köppel sagte.

Liechtensteiner Experte: «Schweiz diskutierte vor allem mit sich selbst»

Kritische Anmerkungen zum Verhalten der Schweiz in den Verhandlungen um das Rahmenabkommen fand Georges Baur, Forschungsbeauftragter am Liechtenstein-Institut in Bendern. So seien die Zugeständnisse der EU hierzulande kaum bemerkt worden, «weil die Schweiz vor allem mit sich selbst diskutiert hat». Auch werde seit 30 Jahren ignoriert, «dass es in der EU Eckpunkte für die Marktteilnahme gibt». Nicht dienlich für solche Gespräche sei es, frühzeitig «rote Linien hinauszuposaunen». Und schliesslich: «Man knallt dem Verhandlungspartner vielleicht nicht unbedingt die Nase vor der Tür zu.»

Bänziger: «Es braucht eine juristische Instanz zur Streitbeilegung»

Die Ostschweizer Industrie bleibt bei ihrer Haltung, wie Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell, abschliessend sagte: Die bilateralen Verträge seien zu sichern und zusätzliche Abkommen anzustreben. Sodann bräuchten die Schweiz und die EU eine Instanz zur Streitbeilegung - und zwar eine juristische, keine politische. «Denn wenn die Politik diese Entscheide fällt, dann wird der Mächtigere stets gewinnen.» Und das sei nicht im Interesse der Schweiz.