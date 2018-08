"Ich war total geschockt": Eine Tschechin erinnert sich an ihre Flucht in die Ostschweiz Eva Janis war 21, als die Truppen des Warschauer Pakts 1968 in die damalige Tschechoslowakei einmarschierten. Sie verliess das Land mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn, kam über Österreich in die Ostschweiz - wie 12000 andere auch. Katharina Brenner

Eva Janis in ihrer Wohnung in Gossau: "Ich fühle mich wohl hier." (Bild: Benjamin Manser)



Sie wohne halb im Himmel, sagt Eva Janis auf ihrem Balkon im Gossauer Mettendorf, hoch oben im zehnten Stock. Sie ist jetzt 71 Jahre alt. Mehr als zwei Drittel ihres Lebens hat sie in der Ostschweiz verbracht. «Ich fühle mich wohl hier. Ich habe ein schönes Leben.» Janis denkt nicht daran, zurückzukehren in das Land, in dem sie aufgewachsen ist und dessen Sprache ihr Deutsch mit einem weichen Klang einfärbt.

Janis war 21 und lebte mit ihrem Mann und dem 20 Monate alten Sohn in einer Wohnung nahe der Prager Burg, als in der Nacht auf den 21. August 1968 Panzer in der Stadt einfuhren. «Mein Mann war Taxichauffeur. Früh am Morgen, um fünf oder sechs Uhr, kam er nach Hause.» Aufgelöst sei er gewesen, habe gerufen: Panzer, Panzer, da sind überall Panzer! «Ich war total geschockt.»

Flucht in jungen Jahren

Innert Kürze hatten die Truppen des Warschauer Pakts das ganze Land besetzt. Eine Reaktion auf die Reformbewegungen, die Alexander Dubček angestossen hatte. Anfang 1968 war er Chef der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei geworden. Er strebte eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Öffnung des Landes an, einen «Sozialismus mit menschlichem Antlitz» – zum Missfallen der Bruderländer. Diese beendeten das Tauwetter des Prager Frühlings mit ihrer Invasion jäh.

Janis und ihre kleine Familie verliessen das Land kurz darauf. «Mein Mann war der Initiator. Ich wäre nicht geflohen. Für mich war es auch ein bisschen ein Abenteuer.» Sie sei so jung gewesen. Eine Leichtigkeit trägt sie heute noch in sich. Janis hat Humor, lacht viel. Häufig hält sie sich dabei die Hand vor den Mund, als würde es sich nicht gehören, so fröhlich zu sein.

Ihr Mann kehrte zurück und nahm den Sohn mit

Weil ihre Eltern nicht Mitglieder der Kommunistischen Partei waren, durften weder Janis noch ihre beiden Geschwister studieren. «Das war in Ordnung für mich. Ich war immer mehr Arbeiterin als Studentin.» Sie machte eine Ausbildung als Köchin, kochte bei Banketts in Botschaften. «Ich habe mich privilegiert gefühlt.» Der Kommunismus habe sie nicht gross beeinträchtigt, auch das Tauwetter in jenem Frühjahr und Sommer 1968 nicht. Für Politik habe sie sich damals nicht sonderlich interessiert.

Eine Woche nach dem Einmarsch flohen Janis und ihr Mann mit dem kleinen Sohn. Alles sei sehr chaotisch gewesen. An der deutschen Grenze seien sie abgewiesen worden, sie wisse nicht mehr wo. Also seien sie weiter gefahren mit dem Auto in Richtung Österreich. «Als Familie mit Kind wurden wir bevorzugt. Da waren bereits Leute, die uns halfen.» Das Rote Kreuz brachte sie in ein Aufnahmelager in Wien. Später wohnten sie bei einer Familie mit tschechischem Dienstmädchen. «Ich mochte die Stadt. So gross und pulsierend.» Doch sie blieben nur fünf Monate.

Bei Buchs und St.Margrethen über die Grenze

Ihr Mann hatte gehört, dass die Schweiz Tschechoslowaken aufnahm. Zwischen 1969 und 1970 gelangten bei Buchs und St.Margrethen rund 12000 Tschechoslowaken über die Grenze. Das Staatsarchiv des Kantons St.Gallen zeigt derzeit Dokumente aus dieser Zeit. Dazu gehört ein «Merkblatt für ČSSR-Staatsangehörige» aus Bern vom 5. September 1968. Es enthält Hinweise, «um Ihnen das Einleben in einer für Sie neuen Umgebung zu erleichtern».

Die Flüchtlinge konnten mit einer definitiven Aufnahme in der Schweiz rechnen. Egal, wie lange sie blieben, konnten sie eine Arbeit annehmen. Die Wirtschaft brummte, gut ausgebildete Tschechen und Slowaken – über 50 Prozent verfügten über einen Hochschulabschluss – waren willkommen. Einer von ihnen war Ota Šik -Wirtschaftswissenschaftler, Vordenker der Liberalisierung und Stellvertretender Ministerpräsident der ČSSR seit April 1968. Nach einem Aufenthalt in Belgrad kam er mit seiner Familie nach St. Gallen, wo er 1970 Professor an der Universität wurde.

Sehnsucht nach der alten Heimat

Eva Janis machte eine kaufmännische Ausbildung, arbeitete in einem Rechenzentrum, dann bei Banken in St. Gallen. Sie lebte sich ein – trotz anfänglicher Schwierigkeiten. Eine Woche hatten Janis und ihre Familie in einem Hotel in Altstätten verbracht, danach bezogen sie eine Wohnung in Rebstein. «Da habe ich zum ersten Mal gedacht: Warum habe ich das getan?» Zu beschaulich, zu eng kam ihr das Rheintal vor.

Janis vermisste die Grossstadt Wien, ihr Leben in Prag. «Theater und Musik gehören in Tschechien einfach dazu.» Sie sei schockiert gewesen, was für einen geringen Stellenwert Kultur in der Schweiz gehabt habe. «Im Coop haben die Frauen immer Küchentücher über ihre Körbe gelegt, damit keiner sieht, was sie gekauft haben.» Ihr fehlte die Offenheit der Tschechen. «In den letzten 15 Jahren haben sich die Schweizer geöffnet», findet Janis.



Sie lebte sich ein – im Gegensatz zu ihrem Mann: «Er hat hier einfach nicht Fuss gefasst.» Obwohl sie in Prag als Verräter galten und sie eine Haftstrafe erwartete, kehrte er zurück. Den achtjährigen Sohn nahm er mit. «Das war furchtbar.» Auch fast 50 Jahre später ist Janis der Schmerz anzumerken, wenn sie darüber spricht. 1973, als sich das Paar scheiden liess, habe sie als Frau nichts zu sagen gehabt. Er wollte gehen, sie wollte unbedingt in der Schweiz bleiben. Erst als ihr Sohn 17 war und sie besuchte, sah sie ihn wieder. «Er hat mir Vorwürfe gemacht.» Später habe er ihre Situation jedoch verstanden.

Sowohl Eva Janis als auch ihre beiden Geschwister sind nach der Invasion geflohen. Die Eltern blieben in Prag. «Der Staat plagte sie sehr.» Immer wieder sei die Polizei vorbei gekommen, habe die Mutter gezwungen, der Tochter Briefe zu schreiben, dass diese doch zurückkommen solle. Das tat Janis erst Ende der 1980er – für einen Besuch. Kurz vor der Samtenen Revolution, dem gewaltfreien Systemwechsel 1989. Vier Jahre später wurden die Tschechische Republik und die Slowakei eigenständig.

Kuba, Russland und die Ostsee

Heute leben im Kanton St. Gallen 578 Tschechen und 1280 Slowaken. Eva Janis war seit dem Fall des Eisernen Vorhangs ein paar Mal in Prag, aber seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. «Alle sind tot. Es ist nicht schön, wenn man heim kommt, und in einem Hotel übernachten muss.» Die Stadt habe sich zu 100 Prozent verändert. «Überall sind Touristen.»

Dabei reist Janis selber viel. Drei Ziele habe sie noch. Das erste: noch einmal Kuba. Bei ihrer letzten Reise dorthin habe ihr das Land so gut gefallen. Ihr zweites Ziel: die Ostsee. «Da war ich noch nie.» Ihr drittes: Russland. Auch dort war sie noch nie. Diese Reise habe aber noch einen weiteren Grund: «Ich will wissen, wer die Leute sind, die vor 50 Jahren in Prag einmarschiert sind.»