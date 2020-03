Interview «Ich war schon immer politisch interessiert»: Melanie Maurer, neue Präsidentin der SVP Sulgen Die ehemalige Apfelkönigin hat nun ein neues Spielfeld.

Die Apfelkönigin 2018/19 Melanie Maurer, als sie der SVP beitrat. Andrea Stalder

Die Apfelkönigin 2018/19 Melanie Maurer ist gelernte Geomatikerin und arbeitet derzeit als Transporthelferin im Spital Thurgau. Anfang März wurde die 23-Jährige zur Präsidentin der SVP Sulgen gewählt.Wieso wollten sie Präsidentin der SVP werden?

Ich wollte mich politisch engagieren, ich war bereits länger in der Ortspartei Sulgen, nach dem Rücktritt von Markus Heussi wurde diskutiert, wer die Nachfolge antritt. Ich wurde am 5. März in den Vorstand und danach zur Präsidentin gewählt. Meine Motivation Präsidentin zu werden, ist, mehr junge Leute für die Politik zu begeistern und zu mehr Engagement zu bewegen

Sehen sie Parallelen zwischen der Funktion als Apfelkönigin und der Präsidentschaft?

Ich bin eine sehr offene Person und stehe gerne vor Leuten. Diese Eigenschaften brachten mir nicht nur als Apfelkönigin sehr viel, sondern auch nun in der Politik.

Wurde ihr Politikinteresse durch ihre Amtszeit als Apfelkönigin entfacht?

Ich war schon immer politisch interessiert, das hat mit dem Amt als Apfelkönigin nichts zu tun

Worüber haben sie sich mehr gefreut? Präsidentschaft oder Apfelthron?

Kann ich nicht sagen, die beiden Sachen sind etwas völlig Unterschiedliches.

«Als Apfelkönigin vertrat ich den Thurgau mit Herz und Seele»

als SVP Präsidentin vertrete ich den Thurgau im Endeffekt auch, einfach auf eine andere Art.

Was nehmen sie aus ihrer Regentschaft als Apfelkönigin für die Präsidentschaft mit?

Direkt nichts, indirekt aber eben wie bereits gesagt das Vor-die-Leute-stehen-und-offen-und-spontan-etwas-sagen, in diesem Bereich habe ich viel dazugelernt. Auch mein Bekanntschaftsgrad wurde gesteigert in meiner Amtszeit, ich lernte viele neue Leute kennen, die ich auch heute in der Politik aber auch sonst sehe. Das Jahr als Apfelkönigin kam mir zu Gute, da ich auch selbstbewusster wurde.

Wieso SVP?

Weil es die Partei ist, die meine politische Einstellung widerspiegelt.

Sie haben vorhin gesagt, es sei mal in der Zeitung etwas Anderes gestanden, als sie gesagt hätten. Haben sie ein Beispiel?

Als ich die Krone letztes Jahr abgegeben habe, wurden Dinge geschrieben und zitiert, die ich niemals so gesagt hätte. Deshalb bin ich nun sensibilisiert auf Interviews.

«Ich finde es gelinde gesagt eine Frechheit, nicht das zu schreiben, was gesagt wird, da viele Leute das lesen und glauben, was geschrieben steht.»