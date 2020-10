«Ich lebe nur für meinen Sohn»: Warum sich eine 24-jährige Mutter im Ostschweizer Asylzentrum Landegg das Leben nehmen wollte

Eine seit November 2019 hängige Familienzusammenführung, ein überdurchschnittlich langer Aufenthalt im Asylzentrum, kaum Rücksicht auf Nesrins Situation: Die Zentrumsleitung der «Landegg» konnte zu den von Nesrin erhobenen Vorwürfen keine Stellung nehmen und verweist an die zuständigen Amtsstellen der Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen. Zur Aufenthaltsddauer sagt Marco Kuhn, stellvertretender Leiter des Amtes für Soziales von Appenzell Ausserrhoden: «Die ‹Landegg› ist ein durch den Kanton St. Gallen geführtes Zentrum mit Integrationscharakter. Das Konzept sieht nebst Sprachförderung und Beschäftigung vor, die Asylsuchenden in sechs Monaten mit den Werten und Normen, dem Gesundheitssystem, dem Wohnen und der Funktionsweise der Behörden vertraut zu machen und sie so auf die Zuweisung in eine Gemeinde vorzubereiten. Auch frühkindliche Förderung gehört dazu.» Die Realität weiche natürlich davon ab, es komme vor, dass sich Personen aus verschiedenen Gründen länger im Zentrum aufhalten. «Das Ziel aber bleibt die Zuweisung in eine Gemeinde, wofür der Kanton Appenzell Ausserrhoden für seine ihm durch den Bund zugewiesenen Personen verantwortlich ist.» Für den Betrieb und die Betreuung ist der Kanton St.Gallen zuständig.

Der Leiter des kantonalen Migrationsamts, Jürg Eberle, schreibt auf Anfrage: «Im Zentrum findet keine eigentliche psychologische Betreuung statt. Jedoch können sich die Bewohnenden mit psychischen Problemen an Fachspezialisten in den Gesundheits- und Sozialdiensten in den Zentren wenden. In einer Triage wird dann versucht, den Bewohnenden ärztliche und therapeutische Hilfestellungen zu ermöglichen. Interkulturelle Unterschiede bei Behandlungsmethoden sowie sprachliche Hürden machen es teilweise schwierig, adäquate Angebote zu organisieren.»

Die Zürcher Anwältin Stephanie Motz ist spezialisiert auf Flüchtlingsrecht. Sie findet es «erstaunlich, dass Nesrins Gesuch um Familienzusammenführung noch immer hängig ist.» Motz sieht das Staatssekretariat für Migration klar in der Pflicht, solche Zusammenführungen zu ermöglichen, wie das das geltende Recht auch vorsieht.