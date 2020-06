«Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das Sittertobel betrete»: In Pascal Dönnis Kalender ist das Open Air St.Gallen seit über 20 Jahren gesetzt Der 39-Jährige blickt auf wilde Festival-Zeiten zurück. Mittlerweile übernachtet er nicht mehr im Zelt, sondern im Wohnmobil.

Normalerweise sitzt Pascal Dönni am letzten Juni-Wochenende im Sittertobel. Dieses Jahr trinkt er ein Bier in seinem Garten in Oberuzwil.

Bild: Michel Canonica

Pascal Dönni stellt seinen Liegestuhl ins Gras, richtet die Sonnenbrille und öffnet eine Flasche Bier. Hätte er gerade am St.Galler Open Air das Zelt aufgeschlagen, würde er es genauso tun. Jetzt aber macht er es für ein authentisches Foto. Der Liegestuhl steht nicht im Sittertobel, sondern in seinem Garten in Oberuzwil. Und vom Hang dröhnen keine Bässe, sondern eine Maschine, die die Vögel von der benachbarten Kirschenplantage verscheuchen soll. Regelmässige, dumpfe Schläge.

Es wurme ihn schon, dass das Open Air dieses Jahr ausbleibe, sagt Dönni. Mit kurzen Hosen, Baseballkappe und Flipflops wirkt er äusserlich bereit für ein Musikfestival. Und er wäre es auch innerlich. Immer. Das Open Air St.Gallen sei für ihn mehr als Konzerte und Party. Es sei auch «eine Art Klassentreffen», an dem man die «wilden alten Zeiten» hochleben lasse, und Leute treffe, die man sonst nur selten sehe.

Einen Franken Gage für einen Ritt auf Baschis Rücken

Wilde Zeiten hat Dönni im Sittertobel reichlich erlebt. Unvergessen der Moment, als er als Superheld verkleidet auf die Sitterbühne stürmte und dort neben dem Mundartsänger Baschi den Hampelmann machte. «Baschi hat wirklich cool reagiert», erinnert sich Dönni. Er habe den verkleideten Bühnenstürmer huckepack genommen und ihn einige Worte ins Mikrofon sagen lassen. «Dann hat er mich höflich hinter die Bühne geschickt.»

Dort habe ihn Baschis Manager begrüsst und ihm für seine Show einen Franken Gage gegeben. Es war nicht Dönnis erster Bühnenauftritt an einem Grosskonzert. Am Paléo-Festival in Nyon liess er sich Jahre zuvor vom Sänger der Bloodhound Gang vor Tausenden Zuschauern einen Liter Milch in die Hose schütten.

Dieses Kostüm trug Pascal Dönni, als er 2015 auf die Sitterbühne stürmte.

Bild: Michel Canonica

Das erste Mal besuchte der gelernte Optiker das Open Air St.Gallen 1999 als 18-Jähriger. «Zuvor war ich eher der Bravohits-Bueb.» Dönni tauchte ein in die wuselige Zeltstadt, fühlte am Metallica-Konzert die Magie der Masse, liess sich treiben. Das Open Air sei für ihn eine wunderbare Parallelwelt, in der man keine zehn Schritte machen könne, ohne auf einen Bekannten zu treffen. Riesig und doch unglaublich klein.

«Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das Sittertobel betrete. Sogar am St.Galler Auffahrtslauf.»

Seine erste Open-Air-Nacht verbrachte Dönni irgendwo am Hang, in fürchterlich unbequemer Lage. Frühmorgens dümpelte er dann mit dem Roller zurück nach Jonschwil, erwartete den Lehrling doch ein ganz normaler Arbeitstag.

«Mein absoluter Karrierehöhepunkt»

Die wilden Zeiten sind ruhigeren gewichen. Pascal Dönni ist heute 39 und zweifacher Familienvater. Statt das Zelt zu buckeln, richten er und seine Frau für das St.Galler Open Air das Wohnmobil, das sie für vier Tage im Breitfeld abstellen. Vor dem Migros-Budget-Stand hat das Paar vor fünf Jahren den Appenzeller Musiker Marius Bear kennen gelernt. «Wir fragten ihn, ob er an unserer Hochzeit spielen würde.» Bear rechnete damals mit einem Plattenvertrag, sagte höflich ab, schenkte den Verliebten aber seine CD.

Die CD von Marius Bear und die Parkbewilligung für seinen Auftritt als DJ hält Dönni in Ehren. Bild: Michel Canonica

Ein Jahr später schaffte auch Dönni den Sprung auf die Bühne. Dieses Mal als DJ im Baccardi Dome. Bis dahin hatte er als DJ Piccolo schon an Hochzeiten und Firmenanlässen aufgelegt.

«Der Auftritt am Open Air war mein Karrierehöhepunkt. Ich war ganz kribbelig, als ich die Anfrage erhielt.»

Drei Jahre später folgte dann ein zweiter Auftritt. Sein Hobby hat Dönni mittlerweile zum Beruf gemacht. Anderthalb Jahre arbeitete er als DJ, ehe ihm die Pandemie eine Zwangspause verordnete. So bald wie möglich will er weitermachen. An Hochzeiten, Firmenanlässen – am liebsten aber im Sittertobel.