«Ich habe hier weniger Angst als in der Schweiz» – Ostschweizer berichten aus dem Risikoland Spanien Ab Samstag müssen Spanien-Rückkehrer in die Quarantäne. Wir haben drei Reisende aus der Ostschweiz befragt, wie sie mit der Situation umgehen.

Gar nicht überlaufen: Der fast leere Strand von Cambrils bei Tarragona. Bild: Privat

Wer im Juli nach Spanien reiste, musste mit dem Risiko rechnen. Nun soll tatsächlich, wer vom spanischen Festland in die Schweiz zurückkehrt, ab Samstag in die Quarantäne. Ein Einschnitt vor allem für jene, die am Montag an ihren Arbeitsplatz oder in die Schule müssen. «Ich bin nicht wirklich überrascht», sagt der St.Galler Enrique de la Poza, der seit zwei Wochen in Alicante weilt und nach dem Entscheid vom Mittwoch bereits Vorkehrungen getroffen hat: «Ich werde nach dem Rückflug am Samstag unser Gästezimmer beziehen und die Anweisungen so gut wie möglich befolgen.»

Enrique de la Poza aus St.Gallen. Bild: PD

Doppelbürger De la Poza flog nicht ferienhalber nach Südspanien, sondern um seinen betagten Eltern bei administrativen Sachen zu helfen. Vater und Mutter, beide aus Spanien, hatten von 1962 bis 1997 in der Region Rorschach gelebt und gearbeitet und kehrten im Pensionsalter in ihr Heimatland zurück. «Die Region Alicante gehört nicht zu den Hotspots», sagt Enrique de la Poza.

«Die Leute tragen im öffentlichen Raum sehr diszipliniert Masken und halten die Distanzvorschriften ein.»

Andererseits kennt er seine (zweiten) Landsleute gut genug, um zu wissen, dass sie sich nach der jahrzehntelangen Diktatur nur ungern kontrollieren lassen wollen – erst recht nicht in Katalonien.

Früherer Rückflug schwierig zu buchen

Selbstverständlich habe er versucht, den Rückflug vom Samstag auf Freitag umzubuchen, doch die Hotlines waren ständig besetzt. Und die Möglichkeit, via Umsteigen in Hotspots wie Madrid oder Barcelona zu fliegen, erschien ihm reichlich absurd. Auch verwarf den Gedanken, mit der Fähre nach Mallorca oder eine andere Balearen-Destination (die Inseln sind wie die Kanaren nicht betroffen) auszuweichen und von dort vorzeitig zu fliegen. Nun hofft er, wenn er nach der Heimkehr Samstagnacht in die Quarantäne muss, auf das Entgegenkommen seines – sofort informierten – Arbeitgebers, der Maschinenbaufirma Starrag. Er geht davon aus, dass er wie im Lockdown wieder im Homeoffice arbeiten kann.

Enttäuscht ist der Spanienschweizer über die bundesbehördliche App «Travel Admin», auf der – jedenfalls bis Freitagmittag – keinerlei Informationen über den Entscheid lief. «Die werden wohl auch Kurzarbeit machen», meint De la Poza ironisch. Allzu viel will er nicht hinterfragen, doch gibt ihm einiges zu denken:

«Meine Partnerin, die im Spital arbeitet, dürfte in den letzten 14 Tagen weit mehr Kontakte gehabt haben als ich.»

Mehr Buchungsglück hatte ein anderer St.Galler Spanienschweizer in Alicante: Oscar Arnoso, der sich bereits mit der Quarantäne abgefunden hatte, erhielt noch einen Platz auf den ansonsten komplett ausgebuchten Direktflügen freitags ab Alicante.

Leere Strände und genaue Polizeikontrollen

Ganz andere Eindrücke als die in manchen Medien gezeigten überlaufenen Strände und Partyvolkmassen schildert eine Thurgauer Unternehmergattin (die anonym bleiben will), die seit Anfang Juli wie jeden Sommer in ihrem Ferienhaus bei Tarragona weilt. In der Region eine Stunde südlich von Barcelona gebe es keine Coronafälle und hielten sich die Leute im öffentlichen Raum trotzdem «unglaublich diszipliniert» an die Vorschriften.

Ausser an den grösstenteils leeren Stränden und beim Sport tragen laut der Familienfrau alle Masken, selbstverständlich auch in den Läden und Restaurants (Servierpersonal). «Das Leben läuft problemlos», nur dass dieses Jahr in der Feriendestination fast alle Touristen aus Deutschland, Belgien oder Holland fehlten.

«Ich habe in Spanien weniger Angst als in der Schweiz», sagt die Thurgauerin, die bei allem Verständnis für den BAG-Entscheid doch «Mühe hat», weil alle Regionen wie Hotspots behandelt würden. Pech hatten ihre Besucher aus der Schweiz, wie die Familie ihrer Nichte, die nun in die Quarantäne müsse. Bei Fahrten zum Flughafen in Barcelona, wo ein Fast-Lockdown herrscht (sprich die Empfehlung an alle, zuhause zu bleiben), sind ihr die häufigen und genauen Polizeikontrollen aufgefallen. «Wer südwärts fährt, wird gefragt, wohin und was man dort tut.» Im eigenen Haus und mit dem Auto angereist, bleibt die Ostschweizerin relativ sorgenlos in Katalonien – und so lange, bis es ihr verleidet.

St.Galler Firmeninhaber bucht vorerst keinen Rückflug

Ähnlich privilegiert geniesst ein St.Galler Firmeninhaber seit Ende Juli seine Ferien in Katalonien, wo seine Familie seit Jahren einen Zweitwohnsitz hat. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sei «nicht repräsentativ», lässt er ausrichten. Zwar gehöre die nahe Costa Brava zu den Hotspots, aber sein Dorf etwas im Landesinnern nicht.

«Hier im täglichen Leben, wenn auch mit Maske, ist alles normal.»

Die St.Galler Familie hat bereits beim Hinflug vor Wochenfrist mit dem Entscheid gerechnet und kann gut damit leben. Den Rückflug buche er erst, wenn er persönlich in der Schweiz anwesend sein müsse. Und wenn die Familie in die Quarantäne müsse, sei das kein Problem: «Unsere Firma hat sowieso für Rückkehrer Homeoffice verordnet, daher ändert sich nicht viel. Und Essen und anderes bestellen wir online.»