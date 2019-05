«Ich bin alle zwei Stunden aufgestanden»: Wie ein Ostschweizer Aprikosen-Bauer die Frostnacht erlebt hat

In der Nacht auf Dienstag hatte Väterchen Frost praktisch die ganze Ostschweiz im Griff. «Auf meinem Hof am Untersee habe ich heute Morgen -2 Grad gemessen», sagt Ralph Gilg, Präsident des Thurgauer Obstverbands. Diese Temperatur sei vor allem für Chriesi, Zwetschgen und Aprikosen kritisch. «Da es aber nur wenige Stunden so kalt war, dürften die Auswirkungen auf die Ernte nicht so schlimm sein.» Ein abschliessendes Urteil sei jedoch erst in ein, zwei Tagen möglich. Es sei aber sicher nicht so schlimm wie 2017, als sich der Frost über mehrere Tage hinzog, so Gilg.

Dem pflichtet auch Richard Hollenstein, Leiter der Fachstelle Obstbau in St.Gallen, bei. Zwar sei es in grössten Teilen des Kantons St.Gallen zu Bodenfrost gekommen; da der Himmel aber erst in den Morgenstunden aufklarte, habe sich dieser rasch wieder aufgelöst. «Ich gehe davon aus, dass es keine nennenswerte Auswirkungen auf die Ernten geben wird», so Hollenstein. (tn)