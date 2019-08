Hymnen wie ein erster Kuss: Ein Summerdays-Start wie aus dem Bilderbuch

Im Städtli herrscht Stau. Festival-Rushhour. Kurz vor 16 Uhr strömen Menschenmassen in den sonst beschaulichen 14'000-Seelen-Ort am Bodensee. Parkplätze sind rar, überall stehen Velos und Motorräder jeder Gewichtsklasse. Es ist ein generationenübergreifender Aufmarsch: Festival-Veteranen im Seniorenalter, Open-Air-Neulinge in den Zwanzigern, Familien mit Kindern spazieren über die Schifflände, den Gallusweg und von der Bahnhofstrasse her in Richtung Quaianlagen. Rund 12'000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Freitag erwartet. Für zwei Tage verdoppelt sich die Einwohnerzahl von Arbon also beinahe.

Die simple Rechnung macht klar: Es herrscht Ausnahmezustand. Nicht weit vom Festivaleingang tummeln sich Besuchergruppen in der «Wunderbar». Andere Festivalgänger haben für die Verpflegung Getränke mitgenommen, in Rucksäcken und Jutebeuteln, wieder andere haben an einen tragbaren Grill gedacht. Arbon wird zur Picknickwiese. Die zähen Wolken ziehen ab, Sonnenschein und satte 26 Grad bringen entspannte Spätsommerstimmung. Dann nimmt die Hektik plötzlich zu. Zielstrebig geht’s in Sandalen, Flip Flops und Turnschuhen übers Kies aufs Festivalgelände. Vor den Zelten, angeschrieben mit «Bändeltausch und Cashless», bilden sich nach und nach Warteschlangen. Im See vor dem Gelände dümpeln Boote mit Zaungästen, die das Treiben auf dem Festplatz aus der Distanz beobachten. An der Quaimauer sitzen Festivalgänger, einige auf mitgebrachten Klappstühlen. Pünktlich um 16 Uhr schallen die ersten Akkorde übers Ufergelände. Erster Jubel, als Wishbone Ash die Bühne betreten. Viele trällern die eingängigen 70er-Jahre-Hits der britischen Altrocker auswendig mit. Man hört sie bis in die Altstadt. (tva)