Corona-Beitrag «Ohnehin privilegiert genug»: St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger will Bundesangestellten Sonderzuschläge kürzen

Wer für den Bund in Bern arbeitet, erhält alleine dafür 5300 Franken pro Jahr als Ortszuschlag. SVP-Nationalrat Mike Egger will dieses Privileg nun abschaffen, auch wegen der Coronaschulden. Die Löhne in der Verwaltung seien so oder so überdurchschnittlich hoch.