Universität St.Gallen untersucht Unregelmässigkeiten bei Spesenbezügen Die HSG lässt allfällige, nicht dem Spesenreglement entsprechende Spesenbezüge an einem HSG-Institut untersuchen. Es wurden drei Disziplinarverfahren eröffnet. Christa Kamm-Sager

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten lässt die HSG den Sachverhalt klären und wird nach Abschluss des Verfahrens erneut informieren, wie es in einer Mitteilung der Universität heisst.

In einem ersten Schritt habe Stefan Kölliker, Präsident des Universitätsrates, einen externen unabhängigen Rechtsanwalt mit einer Administrativuntersuchung zum Sachverhalt beauftragt. "Diese Untersuchung ist derzeit in Gang", so Kölliker.

Drei Disziplinarverfahren eröffnet

Aufgrund der Erkenntnisse aus der laufenden Administrativuntersuchung habe Stefan Kölliker am 19. Juni drei Disziplinarverfahren eröffnet. Mit diesen werde eine schuldhafte Verletzung der Amts- oder Dienstpflicht geahndet. Nach Abschluss der Untersuchung stelle die Disziplinarbehörde einen begründeten Antrag. "Gemäss den heutigen Erkenntnissen ist von einem Einzelfall auszugehen", so der Wortlaut der Mitteilung.

In den Revisionsberichten der kantonalen Finanzkontrolle seien bislang nie die Rückweisung von Geschäftsabschlüssen insbesondere wegen Spesen beantragt worden. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könne zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden, lässt die HSG-Leitung verlauten. "Die Dauer des Verfahrens ist derzeit auch nicht abschätzbar. Es gilt die Unschuldsvermutung."

