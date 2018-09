Spesenskandal: HSG überprüft die Regeln für Nebenjobs ihrer Professoren

Die rund 1500 Studenten, die in diesen Tagen ihr Studium an der Universität St. Gallen beginnen, müssen sich vermehrt mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Thomas Bieger, Rektor der HSG, kündigt eine Reform beim Bachelor-Studiengang der Betriebswirtschaftslehre an. «Die Studierenden sollen fit gemacht werden für eine globale digitale Arbeitswelt, ohne aber die traditionellen Werte der HSG zu vernachlässigen», so Bieger.

In einem Jahr, ab dem Herbstsemester 2019, werden «Unternehmerische Informatik» und «Methoden der Informatik» als Pflichtfächer zum Stoff der Wirtschaftswissenschafter gehören. Bieger betont die Auswirkungen, die der digitale Wandel für die universitäre Lehre bedeute. Man müsse heutzutage mehr bieten, als was im Internet und über Maschinen schon verfügbar sei. «Universitäten müssen Mehrwert gegenüber Netz und Maschine schaffen, was nur durch persönliche Interaktion erreicht werden kann.» Eine kritische Auseinandersetzung mit neuen Ideen und das kreative Denken in Gruppen würde an Bedeutung gewinnen.

Neue Lehrstühle werden geschaffen

Dem Trend zur zunehmenden Digitalisierung trug die HSG mit einem eigenen IT-Departement Rechnung. Zum Start des Herbstsemesters wurden drei Lehrstühle zu «Data Science, Artificial Intelligence und Interaction- and Communication-Based Systems» geschaffen. Anfang 2019 kommt zudem ein Lehrstuhl für «Software Systems Programming and Development» dazu. Mit diesen Ressourcen sei die Grundlage geschaffen für eine eigentliche «School of Information and Computing Science», an der Informatikfachkräfte ausgebildet werden, so Bieger.

«Region und Wirtschaft werden von diesem neuen Angebot stark profitieren», sagt der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Stimme auch die Bevölkerung der kantonalen IT-Offensive im Februar 2019 zu, könnten im Herbst 2020 die ersten Studierenden mit dem neuen IT-Lehrgang beginnen. Neue Forschungsschwerpunkte und gut ausgebildete Fachkräfte seien Motor für Innovationen und Firmenneugründungen, so Kölliker. «Dies stärkt die Bekanntheit St. Gallens als IT-Standort.»



Sandro Büchler