«Heikle Geschäfte», Drohungen und Intransparenz: HSG-Studierende greifen bei der Genderfrage lieber zur Zensur An der Universität St.Gallen tobt erneut ein Streit über gendergerechte Sprache. Der Kommentar eines Studenten wurde zensiert.

Blick in den Lernraum der HSG: Die Studierendenvertretung der Universität St.Gallen tut sich schwer mit Genderfragen. Bild: Christian Beutler/KEY (St.Gallen, 27. März 2018)

«Wir sind die Studierendenschaft»: Das ist der Titel eines Kommentars, der zu Beginn des Herbstsemesters im Studierendenmagazin «Prisma» der Universität St.Gallen hätte erscheinen sollen.

Max, ein Student an der HSG, der nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden möchte, fragt sich im Text, woher die breite Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Sprache komme.

«Faktische Inkonsistenzen»

«Besonders wir an der HSG, die wir uns gerne die ‹Elite› nennen, sollten als aufgeklärte Bürger diesen Wandel unterstützen und an vorderster Front stehen», schreibt er und übt Kritik am ehemaligen Vorstand der HSG-Studentenschaft. Dieser hatte sich im März klar gegen eine Umbenennung der Studentenschaft in Studierendenschaft der HSG ausgesprochen.

Bei seinen Redaktionskollegen kam der Kommentar schlecht an: An der Schlusskonferenz der «Prisma»-Redaktion wurde der Meinungsartikel zensiert – «aufgrund faktischer Inkonsistenzen».

180'000 Franken für eine gendergerechte Bezeichnung

Diesem Vorfall vorausgegangen war eine Debatte im Studentenparlament der HSG. Die Frage dort lautete, ob das Studentenparlament in der internen Vernehmlassung zum Universitätsgesetz gegenüber dem Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen die Position vertreten solle, die Studentenschaft in Studierendenschaft umzubenennen.

Der damalige Präsident, der 23-jährige Florian Wussmann, hatte die Vorlage abgelehnt, aus «prozeduralen und materiellen Gründen». Eine gendergerechte Umbenennung der Studentenschaft würde die «starke Marke auf dem Campus» gefährden, ausserdem sei die «parallele Verwendung zweier Brands unverantwortlich». Ferner, so Wussmann, sei eine Umbenennung zu teuer:

«Die vom Vorstand durchgeführten Kalkulationen zeigen hierbei Kosten von knapp 180000 Franken und einen Aufwand von 7000 Arbeitsstunden auf.»

7000 Arbeitsstunden entsprechen 3,2 Vollzeitstellen während eines ganzen Jahres. Dieser Personalbestand wäre gemäss Wussmann nötig, um die Studentenschaft der HSG (SHSG) gendergerecht in Studierendenschaft der HSG (SHSG) umzubenennen.

Mit juristischen Schritten gedroht

Das wollte dem «Prisma»-Redaktor nicht einleuchten. Mehrmals fragte er nach, wie diese Kalkulation zu Stande gekommen sei – «aus Gründen der Transparenz», wie er sagt.

Erst erhielt er keine, später ausweichende Antworten, zuletzt drohte Florian Wussmann, rechtliche Schritte einzuleiten. Solle er weiter mit derartigen Falschaussagen konfrontiert werden oder in tendenziöser Art und Weise öffentlich dargestellt werden, sehe er sich gezwungen, das Generalsekretariat der HSG und das Staatssekretariat des Kantons St.Gallen zu juristischer Unterstützung beiziehen zu müssen.

«Politisch motivierter Aktionismus»

Des Weiteren verbitte er sich «politisch motivierten Aktionismus, welcher äusserst heikle Geschäfte, an denen die Zukunft der Studierenden der Universität St.Gallen hängt, torpediert».

«Heikle Geschäfte»: Damit meint Florian Wussmann die bevorstehende Revision des Universitätsgesetzes, das – als Folge der Spesenaffäre, welche die HSG vor rund zwei Jahren erschütterte – für mehr Transparenz sorgen soll.

Ebendiese Transparenz will der Nachwuchs an der HSG nicht herstellen. Auf Anfrage schreibt Florian Wussmann zur Kostenkalkulation:

«Es handelt sich um interne Dokumente, für die es keine Pflicht zur Herausgabe gab. Das Studentenparlament, welches Kontrollaufsicht über die Arbeit des Vorstandes der Studentenschaft ausübt, konnte in seiner vierten ordentlichen Sitzung vom 25. Februar 2020 Einsicht nehmen.»

Dieser Zeitung liegt das Protokoll des Studentenparlaments vom 6. März vor. Laut diesem Protokoll hatte der Vorstand die am 25. Februar versprochenen Berechnungen nicht geliefert. «Es wurde damals nicht eingereicht und für diese Sitzung auch nicht», wird dort ein Parlamentsmitglied zitiert.

Ein fünfstelliger Betrag – oder doch nur 1000 Franken?

Der Streit um die Namensänderung der Studentenschaft ist nicht neu. Bereits am 11. Dezember 2014 sorgte der Vorstoss der Studentenschaft der HSG landesweit für Schlagzeilen. Schon damals argumentierte der Vorstand mit den Kosten, die ein geschlechtsneutraler Name verursache. «Tausende Franken für Umbenennung? HSG-Zoff wegen Gender-Puff», titelte der «Blick».

In einem offiziellen Facebook-Post der Studentenschaft hiess es damals, dass die Anpassung bei offiziellen Dokumenten, Werbeartikeln und anderen Kommunikationsmedien einen vier- bis fünfstelligen Betrag verschlingen würde. Später wurden die Kosten auf eine maximal fünfstellige Zahl korrigiert, ehe der Passus ganz aus dem Facebook-Post gestrichen wurde.

Der damalige Präsident der Studentenschaft musste gegenüber «Blick» zurückkrebsen und zugeben, dass es sich bei der hohen Kostenveranschlagung um einen Fehler handle.

Der Vorstand rechne lediglich mit einem Mehraufwand von 1000 Franken für eine neue Beschilderung. Das vorhandene Briefpapier werde, um Kosten zu sparen, aufgebraucht und dann mit neuem ersetzt.

«Wissenschaftlich» berechnete Kosten

Sechs Jahre sind seitdem vergangen. Die Wirtschaftselite von morgen hat nach eigenen Angaben ihre Lehren aus dem Vorfall gezogen. Man habe sich auf die interne Kostenberechnung von 2014 und auf die Berechnungen der einzelnen Ressorts des Vorstands bezogen, schreibt der ehemalige Präsident Wussmann.

«Die Vorkommnisse von 2014 wurden wissenschaftlich aufgearbeitet, das entstandene Papier ist heute ein Standardwerk in der Amtsvorbereitung von Vorstandsmitgliedern.»

Wie trotz dieser «wissenschaftlichen Aufbereitung» ein Betrag von 180000 Franken zu Stande kommen konnte, lässt Wussmann offen. Auf jeden Fall würde eine Namensänderung viel Personal brauchen:

«Die Umbenennung der Organisation hätte bei gleichzeitiger gewissenhafter Erfüllung aller übrigen Aufgaben nicht absolviert werden können, weswegen zusätzliche Arbeitskraft hätte eingesetzt werden müssen», schreibt Wussmann.

«Prisma»-Redaktor: «Wir brauchen eine Urabstimmung»

Mit der Genderfrage tut sich die Studentenschaft nach wie vor schwer. Für die Befürworterinnen und Befürworter einer gendergerechten Sprache bitter: Mittlerweile hinkt die HSG-Studentenschaft der aktuellen Entwicklung hinterher. Die Studierendenschaft der Universität Bern etwa hat sich schon 2018 umbenannt.

«Prisma»-Redaktor Max ist enttäuscht: «Bei diesen nichtigen Argumenten scheint mir, dass für den ehemaligen Vorstand Gleichberechtigung völlig nebensächlich ist», sagt er. Diese Haltung könne man sich 2020 und bei einem Frauenanteil von rund 35 Prozent an der HSG nicht mehr leisten.

«Es ist jetzt umso wichtiger, dass wir Studierende das Zepter in die Hand nehmen. Wir brauchen eine Urabstimmung.»

Für eine solche – wohl die erste in der Geschichte der HSG – wären 100 Unterschriften nötig. Erst dann wird die Debatte um eine gendergerechte Bezeichnung der HSG-Studentenschaft weitergehen. Eine Debatte, die mit der Zensur eines «Prisma»-Kommentars im Keim erstickt wurde.