HSG-Spesenaffäre: Strafklage wegen Amtsgeheimnisverletzung Die Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen hat bei der Staatsanwaltschaft Strafklage gegen Unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht. Hintergrund: Der Revisionsbericht der Finanzkontrolle zur Spesenaffäre an der HSG, aus dem das «St.Galler Tagblatt» berichtet hatte.

Die Universität St.Gallen (HSG) steht seit Monaten im medialen Scheinwerferlicht. (Bild: Hanspeter Schiess)

(pd/red.) Vor etwas mehr als einer Woche publizierte das «St.Galler Tagblatt» Einzelheiten aus einem Revisionsbericht der Finanzkontrolle. Daraus geht hervor, dass an der HSG über Jahre hinweg Missstände im Bereich von Spesenabrechnungen geherrscht hatten.

Im Bericht sind die Ergebnisse aus einer Spesenprüfung an den Instituten der Universität St.Gallen (HSG) für das Jahr 2017 enthalten. «Der Bericht ist gemäss den Vorgaben des Staatsverwaltungsgesetzes nicht öffentlich, die Weitergabe ist per Gesetz verboten», schreibt die St.Galler Staatskanzlei in einem Communiqué. Die Finanzkontrolle hat deshalb Strafklage gegen Unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen eingereicht.

Befürchtungen wegen Publikation

Für die Finanzkontrolle sei es von essentieller Bedeutung, dass sie die geprüften Stellen detailliert über die Resultate ihrer Revisionen informieren könne, heisst es im Communiqué. «Eine klare und mit konkreten Beispielen unterlegte Berichterstattung ist die Basis für einen konstruktiven Dialog mit den geprüften Stellen und für die Vereinbarung von Verbesserungsmassnahmen.» Die Finanzkontrolle befürchtet gemäss der Mitteilung, dass durch die Veröffentlichung von Revisionsberichten weniger offen im Sinn der Sache diskutiert wird, sondern dass man Revisionsfeststellungen abwehrend gegenübersteht.

«Behindert Arbeit»

Die Revisionsberichte würden bereits heute der zuständigen Kommission des Kantonsrats sowie dem zuständigen Departement zugestellt, heisst es in der Mitteilung weiter. So sei sichergestellt, dass diesen Berichten die notwendige Beachtung geschenkt und Korrekturmassnahmen umgesetzt würden.

«Die Finanzkontrolle ist der Meinung, dass eine Veröffentlichung von Revisionsberichten deren Arbeit behindert. Mit der Strafklage gegen Unbekannt will die Leitung der Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen die Bedeutung der Vertraulichkeit von Revisionsberichten unterstreichen, damit sie auch in Zukunft ihre Aufsichtspflicht wirksam wahrnehmen kann.»