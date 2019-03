HSG-Professor richtet Stipendium für Nichtflieger ein

Es sind vor allem Schülerinnen und Schüler von Kantonsschulen, die in den letzten Wochen immer wieder streikten und demonstrierten. Die Politik soll endlich etwas gegen den Klimawandel tun, fordern sie. Im Basler Gymnasium Leonhard hatten sie schon einen kleinen Erfolg. Schülerrat wie Lehrer haben durchgesetzt, dass die Basler Gymeler nicht mehr mit dem Flugzeug in die Maturareisen gehen sollen.

An Basler Gymnasien war die Flugreise zum Abschluss in den letzten Jahren eher die Regel als die Ausnahme. Anders sieht es scheinbar in der Ostschweiz aus. Marc König, Rektor der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen hat Maturareisen in der Luft bereits 2007 abgeschafft – aus ökologischen Gründen, sagt er. Auch an der Kantonsschule Frauenfeld fliegen die Schüler zum Abschluss nicht – dort wurde die Maturareise bereits vor einigen Jahren ganz abgeschafft.

An der Kanti Trogen sind Maturareisen hingegen allein Sache der Schüler. Ob diese stattfinden, und ob dabei geflogen werde, sei der Schule deshalb nicht bekannt, sagt Rektor Marc Kummer.