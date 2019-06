HSG-Erweiterung in St.Gallen und Klanghaus im Toggenburg: Darüber wird am 30. Juni abgestimmt

Vielen Dank für Ihre Registrierung. Sie haben den Aktivierungslink für Ihr Benutzerkonto per E-Mail erhalten.

Kommunale Abstimmungen/Wahlen St.Gallen (Auswahl):

Stadt St.Gallen: Das Stimmvolk entscheidet über einen Nachtrag zur Gemeindeordnung. Konkret geht es um den Wahlvorgang der Stadtpräsidentin oder des Stadtpräsidenten und der übrigen Mitglieder des Stadtrats.

: Die Bürger stimmen über einen Kredit in der Höhe von 5,5 Millionen Franken für die Sanierung und Neugestaltung der Grüntalstrasse ab. Gaiserwald : Ersatzwahl Mitglied Gemeinderat für den Rest der Amtsdauer 2017/2020. Marcel Rey (FDP) tritt nach 14 Jahren aus dem GR zurück. Es kandidiert einzig Matthias Luterbacher (FDP) für das Amt.

: Ersatzwahl Mitglied Gemeinderat für den Rest der Amtsdauer 2017/2020. Marcel Rey (FDP) tritt nach 14 Jahren aus dem GR zurück. Es kandidiert einzig Matthias Luterbacher (FDP) für das Amt. Häggenschwil : Ersatzwahl Schulpräsidium: Alan Germann tritt als Schulratspräsident Häggenschwil zurück. Für seine Nachfolge kandidiert einzig Astrid Hafner-Popp (parteilos).

: Ersatzwahl Schulpräsidium: Alan Germann tritt als Schulratspräsident Häggenschwil zurück. Für seine Nachfolge kandidiert einzig Astrid Hafner-Popp (parteilos). Rüthi : Kredit über 2,95 Millionen Franken für einen Clubhaus-Neubau auf der Sportanlage Rheinblick. Die Abstimmung über das Bauvorhaben ist von der Bürgerversammlung im Frühling an die Urne verwiesen worden.

: Kredit über 2,95 Millionen Franken für einen Clubhaus-Neubau auf der Sportanlage Rheinblick. Die Abstimmung über das Bauvorhaben ist von der Bürgerversammlung im Frühling an die Urne verwiesen worden. St.Margrethen: Kredit über 4 Millionen Franken (Gemeindeanteil) für eine Brücke für Fussgänger und Velofahrer als Verbindung zwischen Dorf/Bahnhof über die Gleise zum Industrieareal Altfeld und nach Höchst.

Kredit über 4 Millionen Franken (Gemeindeanteil) für eine Brücke für Fussgänger und Velofahrer als Verbindung zwischen Dorf/Bahnhof über die Gleise zum Industrieareal Altfeld und nach Höchst. Au-Heerbrugg: Erster Wahlgang für das Schulpräsidium der Primarschulgemeinde.

Erster Wahlgang für das Schulpräsidium der Primarschulgemeinde. Wattwil: Das Stimmvolk stimmt ab über zwei Kredite von insgesamt sechs Millionen Franken. Es geht um ein neues Bistro-Gebäude im Freibad und um die Auskleidung der Schwimmbecken mit Chromstahl.

Das Stimmvolk stimmt ab über zwei Kredite von insgesamt sechs Millionen Franken. Es geht um ein neues Bistro-Gebäude im Freibad und um die Auskleidung der Schwimmbecken mit Chromstahl. Werdenberg-Sarganserland: Es kommt zur Ersatzwahl einer nebenamtlichen Richterin oder eines nebenamtlichen Richters (Amtsdauer 2015 bis 2021).

Es kommt zur Ersatzwahl einer nebenamtlichen Richterin oder eines nebenamtlichen Richters (Amtsdauer 2015 bis 2021). Sevelen: Das Stimmvolk stimmt über den Baukredit von 21,9 Millionen Franken für die Casa Sevellun ab.

Kommunale Wahlen/Abstimmungen Thurgau:

Der Kanton Thurgau hat, genauso wie die Kantone Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, am 30. Juni keine kantonalen Wahlen oder Abstimmungen. Einzig in Weinfelden steht eine kommunale Wahl an:

Berg-Birwinken: Vier Frauen haben sich um den einen Sitz in der Schulbehörde der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken beworben. Keine Kandidatin erreichte im ersten Wahlgang die nötigen Stimmen. Am Sonntag kommt es zum zweiten Wahlgang. Zwei Bewerber haben ihre Kandidatur zurückgezogen. Den frei werdenden Sitz von Thomas Bitschnau machen Mirjam Aeschimann und Sibylle Zürcher unter sich aus.

