HSG-Institut hat Schulden von 1,1 Millionen Franken Der Bericht der kantonalen Finanzkontrolle wirft nicht nur ein Schlaglicht auf das Spesengebaren an der Universität St.Gallen. Die Untersuchung zeigt auch: Ein Institut ist mit 1,1 Millionen Franken überschuldet. Andri Rostetter

Hauptgebäude der Universität St.Gallen. (Bild: Hanspeter Schiess)

Die Universität St.Gallen verdient viel Geld mit Weiterbildungen. Der Nachdiplomstudiengang «Executive Master of European and International Business Law» kostet pro Teilnehmer 38'000 Franken. Angeboten wird der Studiengang von emeritierten Rechtsprofessor Carl Baudenbacher. Trotz dieser hohen Gebühren ist der Studiengang massiv überschuldet. Laut dem vertraulichen Bericht der kantonalen Finanzkontrolle fehlten Ende 2017 1,1 Millionen Franken.

Die Finanzkontrolle sieht «höchste Handlungspriorität» in Bezug auf den Studiengang. Die SRF-«Rundschau» hat den Fall aufgegriffen und die Verantwortlichen konfrontiert. In der Sendung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, äussern sich sowohl Baudenbacher als auch HSG-Rektor Thomas Bieger zu den Schulden.

Der letzte Kurs nach 23 Jahren

Der Studiengang existiert seit 1996. Jetzt soll er eingestellt werden. Im November dieses Jahresende der letzte Kurs , der von der Universität St.Gallen durchgeführt werde, heisst es auf der Homepage des Instituts.

Im «Rundschau»-Bericht geht Baudenbacher mit der Uni-Leitung hart ins Gericht. Die Schliessung des Studienganges sei ein «Beitrag zum Abstieg der Universität in die Provinzialität». Es wären genug Mittel vorhanden gewesen, um den Studiengang zu retten.

Exklusiv: Mio.-Loch an der #HSG - Prof. #Baudenbacher s gegründeter Studiengang weist eine Überschuldung von 1,1 Mio. aus. Dies geht aus einem vertraulichen Bericht der Finanzkontrolle hervor. Gleich mehr @srfnews - und ab 20.05h in der #srfrundschau mit einem aufgebrachten Prof. pic.twitter.com/MvXFKh6aSC — Sandro Brotz (@SandroBrotz) 6. März 2019

Baudenbacher zählt zu den bekanntesten Figuren des Universität St.Gallen. Von 2003 bis 2018 war er Präsident des EFTA-Gerichtshofs in Luxemburg. Zuvor beriet er die Regierung des Fürstentums Liechtenstein in Fragen des Europarechts.