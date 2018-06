Universität St.Gallen hält an Lehrstuhl für Ex-Raiffeisen-Präsident fest

«Wollen Sie im Juni für weitere zwei Jahre als Präsident von Raiffeisen antreten?» Das fragte die «NZZ am Sonntag» Johannes Rüegg-Stürm vor gut zweieinhalb Monaten in seiner damaligen Eigenschaft als Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz. Und der Professor antwortete in der Ausgabe vom 4. März tapfer: «Ja, ich werde im Juni wieder kandidieren.» Vier Tage später wurde sein sofortiger Rücktritt verkündet. Am Tag danach verlas Rüegg-Stürm vor den Medien ein kurzes Statement, dann verliess er zügig den Raum; von lästigen Journalisten, die ihm nachgeeilt waren, wurde er abgeschirmt durch Rita Fuhrer. Die alt Regierungsrätin sitzt seit vergangenem Samstag auch nicht mehr im Raiffeisen-Verwaltungsrat, obwohl sie in dem Gremium noch bis Mitte 2019 hatte ausharren wollen.

Die Hakenschläge zeigen: Die Versäumnisse des Raiffeisen-Verwaltungsrates punkto Corporate Governance, also guter Unternehmensführung, sind derart gravierend, dass Aussitzen der Affäre keine Alternative mehr ist. Hatte man bei der Genossenschaftsbank zunächst gehofft, mit dem Opfern Rüegg-Stürms den Sturm überstehen zu können, so ist inzwischen klar, dass praktisch die ganze alte Garde im Aufsichtsgremium hinweggefegt wird. Schon die Strafuntersuchung und die Vorwürfe gegen den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hatten den Verwaltungsrat in einem fahlen Licht erscheinen lassen. Vergangene Woche dann lieferte die Finanzmarktaufsicht mit ihren Befunden betreffend Corporate Governance an oberster Stelle der Bank zahlreiche und erschreckende Belege über das kollektive Versagen des Aufsichtsgremiums, vor allem im Zeitraum 2012 bis 2015. In dieser Periode in der Hauptverantwortung: Johannes Rüegg-Stürm, der den Verwaltungsrat ab 2011 bis Anfang März 2018 präsidierte.

Ein ganzer Katalog an Verstössen und Unterlassungen

Die Finma-Feststellungen legen nahe, dass der Verwaltungsrat seine Arbeit nicht nur nicht richtig gemacht hat, sondern gar nicht. So hat das Gremium seine Aufsichtspflicht über den Chef vernachlässigt. Ob der Verkauf eines Minderheitsanteils am Beteiligungsvehikel Investnet durch Raiffeisen an Vincenz, Kreditvergaben an ihn oder teils erhebliche Überschreitungen seines Spesenbudgets – wiederholt und systematisch hat das Gremium weggeschaut, Prüf-, Kontroll- und Genehmigungspflichten verletzt, das Risikomanagement schleifen lassen und Interessenkonflikte nicht mit der nötigen Sorgfalt gehandhabt.

So hat es der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Präsident Rüegg-Stürm Vincenz erlaubt, nach Belieben zu schalten und walten – und es ihm «zumindest potenziell» ermöglicht, «eigene Vorteile auf Kosten der Bank zu erzielen». Dieser Befund birgt Zündstoff. Er besagt, dass Vincenz die Chance eingeräumt worden ist, der Bank einen finanziellen Schaden zuzufügen und sich in diesem Zusammenhang persönlich zu bereichern. Ob es tatsächlich dazu gekommen ist und mittels strafbarer Handlungen, muss die Strafuntersuchung der Zürcher Staatsanwaltschaft zeigen. Bewahrheitet sich dieser Verdacht, hängt der Verwaltungsrat samt Rüegg-Stürm als Folge der Verletzungen der Aufsichtspflicht mit drin. Und das würde dann auch den Weg ebnen für Verantwortlichkeitsklagen gegen die Mitglieder des Gremiums. (T.G)