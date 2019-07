Die Argumente der Befürworter

Die grossen Parteien haben alle die Ja-Parole beschlossen. Inzwischen hat sich auch ein überparteiliches Ja-Komitee gebildet mit Vertreterinnen und Vertretern von CVP, FDP, Grünen, Grünliberalen, SP und SVP. Auch der St.Galler Gewerbeverband, die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) sowie die Wirtschaft Region St.Gallen (Wisg) haben sich dem Komitee angeschlossen. Im Kantonsparlament war die Vorlage praktisch unbestritten; in der Februarsession stelle es sich mit 101 Ja zu 3 Nein deutlich hinter die Vorlage.

Das sagten die Gegner

Um das Image der HSG steht es nach den zahlreichen Skandalen nicht zum Besten. Wie stark sich dies in der Abstimmung über die Erweiterung niederschlagen wird, ist offen. Proteststimmen gibt es vor allem bei der SP (die HSG sei nach wie vor «eine Kaderschmiede des Neoliberalismus») und der SVP («wegen des ganzen Schlamassels»); der Raumbedarf wird von beiden Parteien aber nicht in Frage gestellt. Einzig die Jungsozialisten des Kantons haben die Nein-Parole beschlossen. «Solange an der HSG blind eine neoliberale Ideologie gelehrt wird, kann die Juso einer Ausweitung der Universität nicht zustimmen», heisst es in einem Positionspapier.

Abstimmung: Toggenburger Klanghaus

Weitere kommunale Abstimmungen