HSG-Affäre: SP und Grüne wollen Abstimmung über Campus verschieben – und blitzen im St.Galler Kantonsrat ab

Am Samstag deckte das «Tagblatt» auf, in welchen Dimensionen an der Universität St.Gallen (HSG) über Jahre mit Spesen getrickst wurde. Nun haben die Diskussionen den St.Galler Kantonsrat erreicht. In einem Antrag wollte die SP-Grüne-Fraktion die zweite Lesung über den Kredit für den Campus der Uni verschieben – das Ansinnen scheiterte aber klar.