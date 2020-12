Hotspot St.Gallen steht bei den Corona-Zahlen jetzt noch schlechter da – was macht die Regierung? In keinem Kanton entwickeln sich die Corona-Zahlen derart negativ wie in St.Gallen. Der Kanton dürfte bald zum Corona-Hotspot der Schweiz werden. Das erhöht den Druck auf die St.Galler Regierung.

In St.Gallen wird weniger getestet als in anderen Kantonen.



Bild: Eveline Beekircher

Morgen kommt die St.Galler Regierung zusammen, am Mittwoch will sie Beschlüsse kommunizieren. Wird sie ähnlich weitgehende Corona-Massnahmen beschliessen, wie das andere Kantone bereits getan haben? Oder behält sie ihren liberalen Kurs bei, der auf möglichst moderate Eingriffe setzt?

Klar ist: Die St.Galler Regierung steht unter Druck – vor allem auch wegen der aktuellen Zahlen, die sich im schweizweiten Vergleich übers Wochenende nochmals verschlechtert haben. Mit aktuell 844 Corona-Fällen auf 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen weist der Kanton den mit Abstand höchsten Wert aller Deutschschweizer Kantone auf. Zum Vergleich: Im Thurgau, der heute Montag neue Massnahmen kommunizierte, sind es 640 Fälle, in Zürich 617, im Aargau 633.

Dunkelziffer dürfte höher sein

Schaut man auf die Entwicklung der letzten Tage, dürfte es nur noch eine Frage von Tagen sein, bis der St.Gallen bei den Fallzahlen auch das Tessin (866) überholt. Die Südschweiz ist das derzeit am stärksten von Corona betroffene Gebiet der Schweiz.

Diese Entwicklung ist auch mit Blick auf die Testzahlen nicht gerade ermutigend. So werden pro 100'000 Einwohner in St.Gallen bis zu 20 Prozent weniger Menschen auf Corona getestet als in anderen Gebieten der Schweiz. Mit 3623 Tests auf 100'000 Einwohner liegt der Kanton genau im Schweizer Durchschnitt – trotz der hohen Fallzahlen.

Das heisst, die Dunkelziffer an Corona-Fällen dürfte im Kanton St.Gallen dementsprechend noch höher sein. Darauf weist auch die Positivitätsrate, die in St. Gallen bei noch immer rekordverdächtigen 25,6 Prozent (PCR-Tests) steht.

Auch die Todeszahlen sind besorgniserregend

Nicht wirklich besser schaut es für den Kanton aktuell bei den Todesfällen aus. Über das gesamte Jahr betrachtet, fielen dem Virus in den stark betroffenen Westschweizer Kantonen Genf (116) und Wallis (112) und auch dem Tessin (139) pro 100'000 Einwohner bisher jeweils rund doppelt so viele Menschen zum Opfer wie in St.Gallen (56). In keinem mittleren und grösseren Kanton der Schweiz sterben derzeit aber so viele Leute an Corona wie hier.

Der Wert liegt derzeit bei 17 Todesfällen auf 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen. Nur in den Kleinkantonen Nid- und Obwalden sowie Uri sind die Zahlen noch höher. Aufgrund der geringen Bevölkerung führen dort jedoch einzelne Corona-Ausbrüche, beispielsweise in Alters- und Pflegeheimen, zu grossen statistischen Ausschlägen.

Dieser negative Trend hält in St.Gallen nun schon seit mehr als einem Monat an. Als sich diese Entwicklung vor vier Wochen abzuzeichnen begann, wiegelte der Kanton noch ab. Die Datenlage für Vergleiche und Schlussfolgerungen bei den hohen St.Galler Todeszahlen sei schlicht zu klein, hiess es damals.

Auch Pietro Vernazza, Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen und Berater von Regierungsrat Bruno Damann, sagte: «Das ist nur eine zeitliche Momentaufnahme. Grundsätzlich sind die Zahlen grossen regionalen Schwankungen unterworfen.» Auf Zufälle und statistische Schwankungen allein dürften die relativ hohen St.Galler Corona-Todeszahlen aber kaum mehr zurückzuführen sein.