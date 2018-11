Homophobe Äusserung im St.Galler Kantonsrat: Güntzel entschuldigt sich - dubiose Lücke im Ratsprotokoll SVP-Kantonsrat Karl Güntzel hatte Regierungsrat Klöti am Vortag persönlich angegriffen und dafür Buhrufe geerntet. Jetzt hat er sich entschuldigt. Die Debatte geht aber weiter: Denn Güntzels Äusserung taucht bis jetzt nicht im Ratsprotokoll auf. Katharina Brenner

«Man sollte darüber reden, was man kennt, und nicht, was man nicht kennt»: SVP-Kantonsrat Karl Güntzel. (Bild: Regina Kühne)



Gleich zu Beginn des dritten Sessionstags am Mittwoch ergriff SVP-Kantonsrat Karl Güntzel das Wort. Er habe zwischenzeitlich zur Kenntnis genommen und könne verstehen, dass «ein Teil seiner Aussage als Kritik an der Lebensweise von Regierungsrat Martin Klöti verstanden werden kann. Ich entschuldige mich deshalb bei Martin Klöti für meine Aussagen».

Am Vortag hatte das St. Galler Parlament den Bericht der Regierung zur familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton diskutiert. Klöti, Vorsteher des Departements des Innern, hatte im Zuge des Berichts über den Organisationsaufwand von Familien gesprochen. In einer Familie müssten sich zwei Elternteile organisieren. Der Staat sollte gute Rahmenbedingungen schaffen, so Klöti.

«An alle oder nur an Ali?»

Martin Klöti (Bild: Regina Kühne)

SVP-Kantonsrat Güntzel sagte daraufhin, er sei «ein bisschen hellhörig geworden, als Klöti von beiden Elternteilen sprach. Man sollte darüber reden, was man kennt, und nicht, was man nicht kennt». Es folgten Buhrufe aus dem Parlament. Im allgemeinen Lärm beinahe unter ging Güntzels Nachsatz: «Am Schluss möchte ich die Frage stellen: War diese Information an alle oder nur an Ali gerichtet.» Ali Harrak ist der Lebenspartner von Regierungsrat Klöti.

Nachdem das Parlament mit 87 zu 24 Stimmen auf den Bericht eingetreten war, ergriff SP-Kantonsrat Martin Sailer das Wort und sagte zu Güntzel: «Sie nerven mit Ihren diskriminierenden Aussagen. Das geht nicht. Ich hoffe auf eine Entschuldigung.»

Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler las im Anschluss an Güntzels Entschuldigung am Mittwochmorgen aus einem Schreiben der gemeinsamen Fraktionspräsidenten vor. Diese heben hervor, dass im Kantonsrat jegliche Äusserungen sexistischer, rassistischer und homophober Art zu unterlassen seien.

Äusserung aus dem Protokoll gestrichen

Regierungsrat Martin Klöti sagte: «Es war gut, dass wir uns zu diesem Thema geäussert und gezeigt haben, wie nahe die Grenze ist zu Verletzungen - selbst in unserer liberalen Gesellschaft. Dass wir das so überwunden haben, freut mich.»

Güntzels Äusserung bleibt aber Thema im Rat. Sailer erkundigte sich, warum Güntzels Aussage weder im Wortprotokoll zu lesen noch im Ratsinformationssystem als Audiodatei zu hören sei. Alle Voten würden auftauchen, ausser dieses. Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler meinte, sie werde das abklären.