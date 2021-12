Beziehungsstreit endet tödlich: In Vorarlberg sterben ein Mann und eine Frau an schweren Stichverletzungen

In Hohenems in Vorarlberg sind am Donnerstagmorgen zwei Personen nach einem Streit gestorben. Eine 35-jährige Frau wurde verletzt vor einem Mehrfamilienhaus gefunden. Ein 47-jähriger Mann, der ebenfalls Stichverletzungen aufwies, verschanzte sich in der Wohnung. Beide Personen erlagen später im Spital ihren schweren Verletzungen.