Höhere Ausgaben und tiefere Einnahmen: Die Stadt St.Gallen präsentiert das Budget 2021 mit einem Defizit von 30 Millionen Franken

St.Gallen-West soll endlich fliegen: St.Galler Stadtparlament genehmigt 611'200 Franken für die Entwicklungsplanung des riesigen Areals zwischen St.Gallen und Gossau

Das Stadtparlament hat am Dienstag Ja gesagt zur Entwicklungsplanung in Winkeln-Nord. Nächste Woche ist das Stadtparlament in Gossau an der Reihe. Auf dem über 200 Fussballfelder grossen Areal sollen sich neue Firmen ansiedeln und ansässige Unternehmen entwickeln können.