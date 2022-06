Zeitreise 140 Jahre: Griesser feiert Jubiläum in Aadorf Im Jahr 1882 legte Anton Griesser den Grundstein für ein Unternehmen, das heute in Europa zu den führenden Anbieterinnen von Sonnenschutzlösungen zählt. Im Rahmen des diesjährigen Griesser-Fests wird das Jubiläum in Aadorf gefeiert.

Griesser 1899: Foto der Griesser-Belegschaft 1899 mit Gründer Anton Griesser (zweite Reihe sitzend, Zweiter von links). Bild: PD

2022 ist für Griesser ein besonderes Jahr. Denn es markiert das 140-jährige Bestehen der Schweizer Herstellerin von Sonnenschutzlösungen. Das Jubiläum wird unter anderem im Rahmen des Griesser-Fests vom 25. Juni in Aadorf gefeiert.

Eine Zeitreise

Das Griesser-Fest findet unter dem Motto «Zeitreise» statt und gibt den Anwesenden einen Einblick in die Firmengeschichte. Mit dem Kauf einer Mühlebauwerkstatt in Aadorf legte der gebürtige Klettgauer Anton Griesser 1882 den Grundstein für das Unternehmen. Dank Verkaufstätigkeit stieg die Nachfrage nach dem von ihm entwickelten Rollladen. Bald auch verkaufte Griesser im Ausland.

Den eigentlichen Schritt ins Ausland aber wagte Fritz Griesser. Der Neffe des Gründers leitete das Unternehmen in zweiter Generation und eröffnete in den 1920er-Jahren Gesellschaften mit Fabriken in Como und Nizza. Die beiden Markteintritte in Italien und Frankreich wollte der damalige Verwaltungsrat von Griesser nicht investieren. Deshalb finanzierte Fritz Griesser den Aufbau der beiden Standorte mit seinem eigenen Geld. Es dauerte nicht lange, bis ihm der Erfolg recht gab und das Unternehmen Griesser ihm die beiden Gesellschaften abkaufte.

Der Schicksalsschlag

Griessers Geschichte besteht aber nicht nur aus Erfolgen. Den schwersten Schicksalsschlag erlebte das Unternehmen Ende März 1955, als ein Grossbrand beträchtliche Teile des Fabrikareals in Aadorf zerstörte. Dass anschliessend viele Einwohner sowie die Gemeinde beim sofortigen Wiederaufbau halfen, zeigt die Wertschätzung für Griesser in der Region.

Dank Pionier- und Innovationsgeist meisterte das traditionsreiche Familienunternehmen jede Krise und gehört heute in Europa zu den führenden Unternehmen für Sonnenschutzlösungen. Mittlerweile beschäftigt Griesser rund 1500 Mitarbeitende und produziert in eigenen Werken in der Schweiz, Frankreich und Österreich. In diesen Ländern sowie in Spanien ist das Unternehmen mit eigenen Gesellschaften vertreten. Vertrieben werden die Griesser-Produkte in mehr als 20 Ländern. (pd/red)