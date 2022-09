Wirtschaft Mit einem Elektroauto: Griesser beteiligt sich an Schweizer Pilotprojekt für Netzstabilität An seinem Hauptsitz in Aadorf stellt der Storenbauer Griesser einen Mobility-Standort zur Verfügung, der dem Projekt «V2X Suisse» dient. Dort befindet sich neu ein Elektroauto, das dabei hilft, Lücken in der Stromversorgung zu schliessen.

Das Mobility-Elektroauto für dem Griesser-Hauptsitz in Aadorf. Bild: PD

Am Griesser-Hauptsitz in Aadorf befindet sich neben dem Eingang des Bürogebäudes neu ein Mobility-Standort, der mit einem Elektroauto von Honda ausgestattet ist. Es ist eines von insgesamt 50 Elektroautos an 40 Standorten in der ganzen Schweiz, welche das Schweizer Carsharing-Unternehmen im Rahmen des Pilotprojekts «V2X Suisse» zur Verfügung stellt.

Während eines Jahres wird in diesem Projekt unter der Leitung von Mobility untersucht, wie Elektroautos als Speicher genutzt werden können, um Stromlücken zu schliessen und die Netzstabilität zu verbessern. Mit dem Honda e setzt «V2X Suisse» auf ein bidirektional ladendes Elektrofahrzeug. Mit dieser Technologie kann das Auto nicht nur Strom beziehen, sondern auch wieder ans Netz zurückgeben. Diese Elektroautos lassen sich dadurch zu einem grossen Energiespeicher zusammenschliessen, mit dem Stromanbieter unter anderem Schwankungen besser ausgleichen und Engpässe minimieren können.

Griesser unterstützt «V2X Suisse», indem der Storenbauer seinen Standort in Aadorf zur Verfügung stellt. «Das Projekt passt perfekt zum Nachhaltigkeitsgedanken und zum Pioniergeist unseres Unternehmens», lässt sich Griesser-CEO in einer Medienmitteilung zitieren. «Nebst dem Beitrag zur Netzstabilität schaffen wir damit in Bezug auf die Mobilität eine neue Möglichkeit für unsere Mitarbeitenden sowie für die Aadorfer Bevölkerung.» (red)