Gelegenheit, die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und die Zukunft in Augenschein zu nehmen, erhält die Bevölkerung am Samstag, 20. August 2022. An diesem Datum findet der Tag der offenen Tür statt. Er trägt das Motto «Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft» und zeigt das gesamte Leistungsspektrum der EW Sirnach AG. Mit vielen Attraktionen wird der Tag bespickt sein. So gibt es eine Zeitreise durch die EWS-Geschichte, eine Besichtigungsmöglichkeit des «Erlebnisraums», Energieberatungen, Carrera-Bahn mit Stromvelos und Wasserspiel, eine Festwirtschaft und vieles mehr. Informationen rund um die EW Sirnach und den Tag der offenen Tür finden sich unter www.ewsirnach.ch. (che)