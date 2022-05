Wirtschaft Das Ende einer 18-jährigen Planung: Das Sirnacher Ebnet-Center ist nun vollständig eröffnet Während dreier Tage eröffnete am Wochenende in Sirnach das Einkaufscenter Ebnet. Der Andrang war gross.

Bereits am Freitagmorgen sind Parkplätze und Parkhaus gut gefüllt. Bild: Olaf Kühne

Zürcher, Appenzeller, St.Galler – und natürlich ganz viele Thurgauer. Die Nummernschilder in der bereits am Freitagmorgen gefüllten Tiefgarage zeigen, dass das neue Sirnacher Einkaufscenter Ebnet offensichtlich einem Kundenbedürfnis entspricht. Dabei spielt den Verantwortlichen nicht nur die nahe Autobahn in die Hände, sondern auch das perfekte Frühsommerwetter und der Brückentag zwischen Auffahrt und Wochenende. Wurststand, Magenbrot, Luftballons und ein geforderter Verkehrsdienst hätten denn auch gut zu einem Volksfest gepasst.

Immobilienvermarkterin Philine Fleischmann mit Projektleiter Joachim Hau. Bild: Olaf Kühne

Gefeiert wurde indes übers Wochenende, inklusive Sonntagsverkauf, die vollständige Eröffnung des Ebnet-Centers. Dies, nachdem die Hauptmieterin, die Baumarktkette Hornbach, bereits im vergangenen November ihren Betrieb aufgenommen hatte. Mit dem nun eröffneten ersten Obergeschoss ist aus dem Fachmarkt ein Einkaufscenter geworden, das mit seinem Mietermix von Möbeln über Lebensmittel und Medikamente alles für den Einkauf bereithält. Hinter diesem Angebot steckt Philine Fleischmann. Die Immobilienvermarkterin blickt auf anderthalb Jahre Arbeit zurück und sagt:

«Corona hat die Vermietungen anfangs stark erschwert. Die meisten Detailhändler hatten anfangs ein grosses Misstrauen in die Zukunft.»

Erst im vergangenen Sommer sei dann der Optimismus wieder in die Branche zurückgekehrt.

5000 Franken für Sirnacher Ukraine-Helfer

Vor Freude strotzen denn auch die Gäste des freitäglichen Eröffnungsapéros. Mit von der Partie ist Sirnachs Gemeindeschreiberin Manuela Fritschi. Nachdem die Gemeinde schon im Winter anlässlich der Hornbach-Eröffnung einen Check über 5000 Franken für ihre Vereine entgegennehmen durfte, erhält Sirnach nun erneut dieselbe Summe. Weil sich seither aber die Weltlage verändert hat, ist das Geld dieses Mal für die Ukraine-Flüchtlinge und ihre Helferinnen und Helfer in Sirnach gedacht.

Sirnachs Gemeindeschreiberin Manuela Fritschi erhält von Center-Besitzer Andreas Kohm einen Check über 5000 Franken. Bild: Olaf Kühne

Den Check überreicht Andreas Kohm, Inhaber der Center-Besitzerin Rima Projekt AG. Er blickt mit seinen Mitarbeitern gar auf 18 Jahre Center-Geschichte zurück, berichtet vom ersten Gestaltungsplan vor nunmehr 12 Jahren und vom Spatenstich im Frühling 2020. Derweil scheint diese Vorgeschichte die Kundinnen und Kunden auf den beiden Etagen kaum zu interessieren. Vollbepackt mit Gartenmöbeln, Blumenerde und Lebensmitteln steuern sie die Tiefgarage an, während immerhin ein älteres Paar draussen auf den Bus der eigens für das Center eingerichteten Linie 739 wartet. Den grössten Andrang verzeichnet kurz vor Mittag indes der Wurststand vor dem Eingang.