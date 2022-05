Wechsel «Massgeblich an positiver Entwicklung beteiligt» – Führungswechsel im Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen In Münchwilen geht Renate Merk Ende Monat als Leiterin des Alterszentrums Tannzapfenland in Pension. Ihr Nachfolger steht bereit.

Das Leitungsteam des Alterzentrums Tannzapfenalnd mit Angela Inauen, Martin Rüesch, Renate Merk, Franco Graf, Iris Lindemann, Andreas Steingruber und Susan Hisenaj. Bild: PD

Zur letzten Pressekonferenz mit Noch-Zentrumsleiterin Renate Merk lud das Regionale Alterszentrum Tannzapfenland (RAT). VR-Präsidentin Iris Lindemann informierte über den bevorstehenden Führungswechsel: «Nach bald 24 Jahren im RAT beginnt für Renate Merk nun am 1. Juni ein neuer Lebensabschnitt. Im August 1998 startete die engagierte Zentrumsleiterin als Abteilungsleiterin in der Pflege. Im Juli 2009 wurde Merk zur Leitung Pflege und Betreuung und im Juni 2015 zur Zentrumsleiterin befördert.» Renate Merk blickt ihrem letzten Arbeitstag mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Im Wissen, dass ihr langjähriger und enger Mitarbeiter Franco Graf ihre Nachfolge antreten werde, sehe sie zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft.

«Meine Inspiration für die Arbeit mit und für Menschen im Alterszentrum hat mich zu keinem Moment losgelassen.»

Franco Graf übernimmt per 1.Juni die Zentrumsleitung. Seine bisherige Funktion Leitung Pflege und Betreuung übergibt er an Susan Hisenaj. «Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe, die ich mit viel Engagement und grossem Respekt anpacken werde», betonte Graf. Martin Rüesch als bisheriger Leiter Ökonomie, seit 2016 im RAT tätig, übernimmt neu die Stellvertretung Zentrumsleitung. (red)