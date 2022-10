Wahlen Zwei Kandidierende für das Lommiser Gemeindepräsidium Für die Gesamterneuerungswahlen des Lommiser Gemeinderates führt die Findungskommission vor dem Wahlsonntag vom 27. November ein Podiumsgespräch durch. Dabei werden sich unter anderem Thomas Engel und Regina Schmid für das Gemeindepräsidium vorstellen.

Die Gemeinde Lommis hat zwei Kandidierende für das Gemeindepräsidium gefunden. Bild: Olaf Kühne

In der Gemeinde Lommis gibt es nun doch eine Kampfwahl. Denn entgegen des Berichts von dieser Woche in dieser Zeitung kandidiert nicht nur Thomas Engel sondern neu auch Regina Schmid, Schätzungsexpertin und Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Lommis, für das Gemeindepräsidium in Lommis. Das teilte die Findungskommission der Gemeinde auf ihrer Webseite mit.

Am Montag, 31. Oktober, findet in Lommis zudem eine Podiumsdiskussion statt. Dabei werden sich die beiden Kandidierenden vorstellen und den Fragen von Moderator Dr. Jean-Claude Kleiner sowie des Publikums stellen. Die Findungskommission teilt weiterhin mit, dass für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat keine Bewerbungen eingegangen seien. Wieder zur Verfügung stellen sich hingegen Sven Volk, Karl Stadler und neu Andreas Brändle.

Allerdings sind laut der Findungskommission Bewerbungen auch nach Ablauf der Frist vom 3. Oktober noch möglich. Diese werden jedoch nicht auf der Namensliste aufgeführt und somit auch nicht mit dem Stimmmaterial verteilt. Die Kandidierenden, welche auf der Namensliste aufgeführt sind, erhalten die Gelegenheit sich beim Podiumsgespräch kurz vorzustellen. (red)