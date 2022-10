Wahlen Thomas Engel bleibt einziger Kandidat für das Lommiser Gemeindepräsidium Kommendes Jahr geht der langjährige Lommiser Gemeindepräsident Fritz Locher in Pension. Nach Ablauf der Meldefrist steht fest: Für seine Nachfolge kandidiert einzig Thomas Engel. Die Wahl ist am 27. November.

Thomas Engel kandidiert für das Lommiser Gemeindepräsidium. Bild: Olaf Kühne

Kommendes Jahr geht in Lommis eine Ära zu Ende: Gemeindepräsident Fritz Locher wird - nach 23 Jahren im Amt - in den Ruhestand gehen. Um seine Nachfolge zu sichern, hatte sich eine Findungskommission auf die Suche gemacht, und im Sommer schliesslich mit dem 42-jährigen Thomas Engel einen Kandidaten präsentiert.

Anfangs Woche ist die Meldefrist für weitere Kandidaturen abgelaufen; mit dem Ergebnis: Engel bleibt der einzige Kandidat für das Lommiser Gemeindepräsidium.

Die eigentlich geplante Podiumsdiskussion wird es folglich nicht geben, immerhin aber ein Podiumsgespräch, wie die Gemeinde bereits vergangene Woche mitteilte. Dieses wird ebenfalls durch die Findungskommission organisiert. Unter der Moderation von Dr. Jean-Claude Kleiner sollen am Montag, 31. Oktober, in der Mehrzweckhalle ab 19.30 Uhr interessierte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihren wohl neuen Gemeindepräsidenten besser kennen lernen können.

Ist Fritz Lochers Nachfolge also gesichert, wird der Gemeinderat wohl mit einer Vakanz in die Gesamterneuerungswahlen gehen. Denn nebst Locher hat auch Gemeinderat Josef Schönenberger angekündigt, nicht für eine weitere Legislatur kandidieren zu wollen. Schönenberger gehört der Behörde seit 2011 an. Wieder zur Verfügung stellen sich hingegen Sven Volk, Karl Stadler und neu Andreas Brändle. Auch sie werden sich am 31. Oktober präsentieren.

In Ihrer Mitteilung schreibt die Gemeinde zudem, dass Kandidaturen auch nach Ablauf der Meldefrist noch möglich seien, nur würden diese dann nicht auf der Namensliste der Wahlunterlagen auftauchen.