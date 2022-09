Wahlen Münchwiler Mitte will Sitz im Gemeinderat halten und nominiert Kandidaten Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 27. November wird der langjährige Münchwiler Mitte-Gemeinderat Enrico Kämpf nicht mehr antreten. Nun hat seine Partei einstimmig Thomas Dellai nominiert.

Mit Jos-Reto Bernet (FDP) und Enrico Kämpf (Die Mitte) werden in Münchwilen just die beiden dienstältesten Gemeinderäte nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen vom 27. November antreten. Stattliche 20 Jahre werden die beiden zum Ende der laufenden Legislatur im Amt gewesen sein.

Kämpf, der auch als Vizegemeindepräsident amtet, ist derzeit der einzige Mitte-Vertreter in der Münchwiler Exekutive. Dass die Partei einen neuen Kandidaten nominiert, lag deshalb auf der Hand – und ist nun auch geschehen.

Thomas Dellai (Die Mitte),

Kandidat Gemeinderat. Bild: PD

Wie Parteipräsident Karl Kappeler mitteilt, hat die Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, mit Thomas Dellai ins Rennen zu gehen. Laut der Mitteilung ist Dellai 44 Jahre alt, verheiratet und Vater einer Tochter. Beruflich ist der studierte Ingenieur als IT-Projektleiter und Koordinator am Technikum in Winterthur tätig und betreibt zudem seit 2006 ein eigenes IT-Unternehmen. Er lebt seit zehn Jahren in Münchwilen und ist im lokalen Schützenverein aktiv.

«Aufgefrischt» wurde der Münchwiler Gemeinderat dieses Jahr indes bereits vor den Gesamterneuerungswahlen. Im Juli wählten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Rahmen einer Ersatzwahl den einzigen Kandidaten Roland Ziswiler (SVP). Er ersetzt in der Behörde die zurückgetretene, zuletzt parteilose Susanne Falk. Und im Februar folgte – ebenfalls in einer Ersatzwahl – der parteilose Markus Zingg auf den Grünliberalen Manfred Filliger.