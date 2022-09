Wahlen «Meine Chancen stehen gut»: Warum ein Rickenbacher Gemeinderat glaubt, dass er es bereits beim ersten Wahlgang ins Amt des Gemeindepräsidenten schafft Am 25. September wählen die Rickenbacherinnen und Rickenbacher ein neues Gemeindeoberhaupt. Michael Bebie ist einer von zwei Kandidierenden. Sollte er gewählt werden, möchte er Steuern senken und mehr Naherholungsgebiete im Dorf schaffen.

Michael Bebie setzt auf seine Erfahrung in öffentlichen Ämtern. Bild: Belinda Schmid

Nachdem Michael Bebie seine Kandidatur für das Rickenbacher Gemeindepräsidium Ende Juni bekanntgab, sah es länger so aus, als bliebe er der einzige Interessent für das Amt. Seine Wahl schien so gut wie sicher. Schliesslich ist der Familienvater, der seit 15 Jahren in Rickenbach lebt, ein bekanntes Gesicht in der Gemeinde: Seit vier Jahren sitzt er für die FDP im Gemeinderat.

Doch kurz vor dem Ablauf der Meldefrist erhielt Bebie Gegenwind: Ein Einwohner aus Wil, Adrian Dahinden, stellt sich nun ebenfalls zur Wahl am 25. September. Beunruhigt ist Bebie deswegen nicht. Er sagt:

«Meine Chancen stehen gut, ich glaube nicht, dass es zu einem zweiten Wahlgang kommt.»

Ein fast angriffslustiger Satz, der nicht so recht zu dem Mann zu passen scheint. Sonst formuliert Bebie seine Sätze vorsichtig, fast zurückhaltend. Über seine Mitmenschen aus der Rickenbacher Politikwelt weiss er nur Positives zu berichten.

Einen Monat vor der Wahl sitzt der 40-jährige Elektroingenieur, der in einer grossen Käserei in der Region als Projektleiter arbeitet, im Sitzungszimmer des Rickenbacher Gemeindehauses und erzählt, warum er Gemeindeoberhaupt werden möchte.

Er trägt ein türkisblaues Hemd, Jeans und Turnschuhe. In der Hand hält er einen Zettel mit Notizen für das Interview. Vor ihm liegen Wahlflyer, die an diesem Morgen aus der Druckerpresse kamen. In den nächsten Tagen will Bebie die Flyer in der Bevölkerung verteilen. Vielleicht nimmt der Wahlkampf dann endlich Fahrt auf, bisher verlief er eher ruhig.

Vieles soll bei Alten bleiben

Der amtierende Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel. Bild: PD

Sollte Bebie gewählt werden, ist für ihn klar: Vieles bleibt beim Alten. Er sagt: «Ich werde den Kurs von Ivan Knobel weiterfahren.» Knobel – der amtierende Gemeindepräsident – habe einen guten Job gemacht. Bebie steht hinter den aktuellen Projekten der Gemeinde. So etwa hinter jenem für einen besseren Hochwasserschutz. «Die Überschwemmungen der Autobahn haben gezeigt, dass wir einen besseren Hochwasserschutz brauchen», sagt er.

Ferner möchte der Politiker, der seit Anfang Juni als Vizegemeindepräsident amtet, die «guten ÖV-Anbindung erhalten», «mehr Naherholungsgebiete im Dorf schaffen» und sich für «weniger Durchgangsverkehr» einsetzen. Er sagt:

«Zu den Stosszeiten hat Rickenbach ein Verkehrsproblem.»

Auch die Steuern sind für den Rickenbacher ein wichtiges Thema: «Um als Wohnort attraktiv zu bleiben, sollten wir diese mittelfristig senken.»

Einige Projekte in der Gemeinde hat Bebie als Gemeinderat bereits mitgeprägt. So war er zum Beispiel für die Sanierung des Mehrzwecksaals verantwortlich oder für die Tempo-30-Zonen in den Quartieren.

Und als Leiter des Ressorts Liegenschaften, Verkehr und Informatik nennt er das Verkehrskonzept der Wilenstrasse sein «Baby». Nächstes Jahr soll das Projekt, das eine wichtige Strasse durch das Dorf aufwerten möchte, zum Abschluss kommen. Der Standort einer Bushaltestelle hatte in der Bevölkerung für Diskussionen gesorgt.

Die Vision: Nachhaltige Energie fördern

Politisch ist Bebie also kein unbeschriebenes Blatt. Die örtliche FDP, in der er Mitglied ist, unterstützt seine Kandidatur. Doch hat Bebie auch eine Vision? Wie soll das Rickenbach der Zukunft aussehen? Bebie hält kurz inne und kommt dann auf ein Thema zu sprechen, das sich die nationale FDP schon seit einiger Zeit zu eigen machen versucht: die Umwelt. Bebie sagt:

«Rickenbach sollte nachhaltige Energien mehr fördern.»

Was ihm vorschwebt: Den Energieverbrauch in den Haushalten senken und den Ausbau von Solaranlagen fördern. Die Gemeinde soll dabei mit gutem Beispiel vorangehen: «Ich könnte mir vorstellen, die Liegenschaften der Gemeinde mit Solarzellen auf dem Dach auszustatten.»

Durch die Kinder zur Politik gefunden

Aufgewachsen ist Michael Bebie in Wil. Seit er im Jahr 2007 mit seiner damaligen Partnerin nach Rickenbach zog, ist die Thurgauer Gemeinde aber längst zu seiner Heimat geworden. Was ihm am besten gefällt? Die Lage. «Rickenbach liegt an der Hauptverkehrsachse der Schweiz und ist städtisch und ländlich zugleich», sagt er.

Die Politik hat den 40-Jährigen schon immer interessiert. Zu seinem ersten öffentlichen Amt fand er durch seine Kinder. Diese besuchen die Primarschule Rickenbach. Immer wieder brachte der Vater sich in Themen der Schulbehörde ein. Und als ihn die Primarschulbehörde anfragte, ob er das Amt in der Rechnungsprüfungskommission übernehmen wolle, sagte er sofort zu. Er sagt:

«Es gefällt mir, etwas zu bewegen.»

Von diesem Amt zur Kandidatur für den Rickenbacher Gemeinderat war es für Bebie ein kleiner Schritt.

Nun, bei seiner Kandidatur für das Gemeindepräsidium, setzt Bebie auf diese Erfahrung in öffentlichen Ämtern. Und auf seine Erfahrung als Unihockey-Schiedsrichter in der Nati A. Ein Hobby, dem er über 20 Jahre nachging. «Als Schiedsrichter war ich gewohnt, im Rampenlicht zu stehen», sagt er. Und er habe gelernt, dass man es nie allen recht machen könne. Für einen Gemeindepräsidenten, da ist er sicher, eine wichtige Erfahrung.