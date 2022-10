Wahlen Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Gemeinderat Ralph Brunschwiler kandidiert für das Amt des Bettwieser Gemeindepräsidenten In der Gemeinde Bettwiesen stellt sich nicht nur Gemeindepräsident Patrick Marcolin einer Wiederwahl, sondern auch Gemeinderat Ralph Brunschwiler hat sich für eine Kandidatur entschieden. Dabei stehe die Möglichkeit einer Auswahl im Vordergrund.

In der Gemeinde Bettwiesen finden die Gesamterneuerungswahlen am 28. November statt. Bild: Olaf Kühne

«Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern eine Auswahl ermöglichen», so begründet Ralph Brunschwiler seine Kandidatur um das Bettwieser Gemeindeamt. Er ist seit drei Jahren im Gemeinderat tätig und möchte jetzt das Amt des Gemeindepräsidenten übernehmen. Dabei stellt sich auch Patrick Marcolin, seit 2014 der Gemeindepräsident von Bettwiesen, zur Wiederwahl.

Ralph Brunschwiler ist Gemeinderat und kandidiert für das Gemeindepräsidium. Bild: PD

Auf ein Interview mit dieser Zeitung möchte Brunschwiler verzichten. Für den Gastro-Unternehmer steht fest: Von Seiten der Gemeinde möchte man momentan den Ball flach halten. Jedoch: «Mit der Kandidatur wird auch der Wunsch des Gemeinderats nach einer Auswahl erfüllt.» Auf seine Kandidatur habe Brunschwiler, der seit 1991 in der Gemeinde wohnt und seit 24 Jahren Mitglied und Kassier im Männerchor Bettwiesen ist, bis anhin auch nur positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten.

Die Gemeinde weiterbringen

Brunschwiler ist sich sicher, durch seine Arbeit im Gemeinderat konnte er sich in vielen Situationen das notwendige Wissen für das Amt des Gemeindepräsidenten aneignen und die Gemeindearbeit aktiv mitgestalten. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde sagt er: «Das hat mir sehr grosse Freude bereitet. Ich schätze die direkte Kommunikation und habe keine Berührungsängste, Probleme direkt beim Namen zu nennen und eine einvernehmliche Lösung anzustreben.»

Durch seine Arbeit sei es ihm zeitlich möglich, das Amt des Gemeindepräsidenten auszuführen. Dabei merkt er an: «Ich möchte unsere Gemeinde mit bestem Wissen und Gewissen vertreten und weiterbringen.»

Der Gemeinderat unterstützt beide Kandidaten

Von Seiten des Gemeinderats freue man sich über die beiden Gemeindepräsident-Kandidaturen. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst es: «Der Gemeinderat unterstützt beide Kandidaten und freut sich auf eine spannende Wahl.»

Und diese findet im Gegensatz zu den meisten Hinterthurgauer Gemeinden nicht am Sonntag, 27. November, sondern am Montag, 28. November, im Anschluss an die Schulgemeindeversammlung in der Turnhalle statt. Dabei werden an diesem Montagabend auch die Wahlen des Gemeinderats, der Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros stattfinden.