Wenn Kurt Baumann (SVP) kommendes Jahr pensioniert wird, geht eine Ära zu Ende: 24 Jahre wird der Sirnacher Gemeindepräsident im Amt gewesen sein. Entsprechend ernst nahm man in der zweitgrössten Hinterthurgauer Gemeinde die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Im Frühling nahm eine Findungskommission ihre Arbeit auf, schaltete grossflächig Inserat und führte Gespräche. Nun kann das Gremium zwei Kandidaten präsentieren: Stefan Mühlemann aus Guntershausen und Beat Schwarz aus Balterswil. Beide Kandidaten sind 50-jährig, haben ansonsten aber unterschiedliche Hintergründe. Beat Schwarz ist in Sirnach und Fischingen aufgewachsen, hat Wirtschaft studiert und arbeitet als selbstständiger Berater für Unternehmenstransformation. Zudem ist er parteilos. Stefan Mühlemann ist im zürcherischen Fällanden aufgewachsen, SVP-Kantonsrat und langjähriger Aadorfer Gemeinderat sowie Vize-Gemeindepräsident. Beruflich kennt man ihn als Geschäftsleiter des Frauenfelder Brauhauses Sternen. Die beiden werden sich am 26. Oktober an einem Podium der Findungskommission der Sirnacher Bevölkerung präsentieren. (kuo)