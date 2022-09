Wängi Popcorn, Fischknusperli und Bierwurst am Wängemer Herbstmarkt Auf einem Bummel durch den Herbstmarkt im Dorfkern konnten die Besucherinnen und Besucher sich über die Angebote und Produkte der 37 Geschäfte, Vereine und Private informieren.

Elias und Oskar freuen sich über ihr Popcorn. Bild: Maya Heizmann

Bereits zum 30-mal reihten sich auf der teilweise gesperrten Wängemer Dorfstrasse Stände an Stände. Der Männerchor Sängerbund Wängi lud am Samstag die Besucher zum gemütlichen Marktbummel ein. In der kleinen Budenstadt stiess man auf Neues und auf Altbewährtes.

Kürbissuppe und Nudeln

Von Modeschmuck über Bienenwachskerzen und Holzclowns bis zu gestrickten Handschuhen und mehr lockten zum Kauf. Ebenso zog die Feuerwehr kleine und grosse Interessierte an. Doch besonders das Kulinarische kam nicht zu kurz. Würzige Kürbissuppe vom Wohn- und Pflegeheim Neuhaus, saftige Bierwurst von der heimischen Bierbrauerei Säntisblick, asiatische Nudelgerichte aus dem Wok, würzige Fischknusperli, schmackhafte Grillwürste, aromatische Fleischspiesse oder ein herzhafter Braten vom Grill in der Männerchor-Marktbeiz sowie frische Berliner luden zum Geniessen ein und die Wahl aus den vielen Angeboten fiel nicht leicht.

Popcorn über dem Feuer

Etwas Besonderes haben die Jugendlichen der Jubla Blauring aus Wängi ausgeheckt: Über der Glut konnte man Popcorn zubereiten. In zwei Sieben entwickelten sich die Maiskörner zur schmackhaften weissen Spezialität und das Ganze ohne Öl. Ein Platzkonzert des Musikvereins Alpenrösli Wängi verschönerte den Aufenthalt, sodass der Wängemer Herbstmarkt einmal mehr ein Treffpunkt der ganzen Bevölkerung war.