Verkehr Tempo 30 in Wallenwil: «Sollten diese Massnahmen zu wenig wirken, dann werden stärkere nötig sein» Auf der Mettlenstrasse und der Stationsstrasse plant die Gemeinde Eschlikon Fahrbahnverengungen. Aktuell werden die Inputs der Infoveranstaltung von der Gemeinde geprüft.

Die Gemeinde Eschlikon plant Tempo 30 in Wallenwil. Symbolbild: PD

An der Infoveranstaltung vom 9. Juni betreffend Einführung Tempo 30 in Wallenwil war gemäss den Eschliker Nachrichten keiner der Anwesenden gegen die flächendeckende Einführung. Es entstand jedoch eine rege Diskussion über mögliche bauliche Massnahmen in diesem Zusammenhang. Bernhard Braun, Gemeindepräsident sagt auf Anfrage:

«Gemäss der aktuellen Planung sind dabei Fahrbahnverengungen geplant.»

Diese wären in bescheidenem Umfang und aufgrund von Geschwindigkeitsmessungen auf der Mettlenstrasse und der Stationsstrasse vorgesehen.

Bernhard Braun, Gemeindepräsident Eschlikon. Bild: PD

«Sollten diese Massnahmen zu wenig wirken, dann werden stärkere nötig sein», so Braun. Ein Punkt, der an der Infoveranstaltung auch diskutiert wurde, war, wo die Tempo-30-Zone auf der Mettlenstrasse beginnen soll. Doch gemäss Braun sei man sich darüber momentan noch unschlüssig. Jedoch sicher sei, dass Tempo 30 zur Steigerung der Sicherheit aller und einer besseren Wohnqualität beitragen soll. Dabei sei anzumerken, dass Tempo 30 kein «Freipass» dafür sei, sich frei auf der Strasse bewegen zu können. Tempo 30 sollte gemäss Mitteilungsblatt das Tempo reduzieren und keinem Verkehrsteilnehmer spezielle Rechte zuteil kommen lassen.

Noch werden Inputs überprüft

Aktuell werden die Inputs, die anlässlich der Infoveranstaltung gegeben wurden, von der Gemeinde geprüft und fliessen möglicherweise in das Projekt mit ein. Sobald die Zusage des Kantons vorliegt, werde das Projekt auf der Homepage publiziert.

So kann sich die Bevölkerung zu Handen des Gemeinderates vernehmen lassen. Im Anschluss daran erfolgt durch den Gemeinderat eine Beurteilung über die eingebrachten Voten, sodass das Projekt nochmals überarbeitet und anschliessend für das Auflageverfahren (Einsprachemöglichkeit beim Kanton) freigegeben werden kann. (red)