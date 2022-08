Unterhaltung Trotz Wolken gute Stimmung: Schlager-Open-Air des Tanz-Stadls in Wallenwil Die Betreiber des Tanz-Stadls Wallenwil freuen sich: Das Schlager-Open-Air hat Anklang gefunden. Es fand zum ersten Mal statt. Aufgetreten sind unter anderem Jessica Ming, Markus Wolfahrt und die Musikapostel.

Schlagersängerin Jessica Ming inmitten der Gäste des Open-Airs. Bild: Christoph Heer

Schon nach zwei Stunden bilanziert Tanz-Stadl-Betreiber Markus Treagust, dass dies ein hervorragender Sonntagnachmittag ist. Während über sechs Stunden singen sich Markus Wolfahrt, Jessica Ming, Mario und Christoph, die Musikapostel, die Barbados und René Bisang – der auch als Moderator amtete – in die Herzen der Besucher. Es sind Gäste aus der Region anwesend, aber auch solche, die von weit her angereist sind. Es sind Schlagerfans, oder solche, die diesen Sonntag in gemütlicher Runde verbringen wollen. Zahlreiche Stammgäste des Tanz-Stadls lassen sich diesen Höhepunkt ebenso wenig entgehen wie einige Anwohner.

Von Luzern in den Hinterthurgau

Jessica Ming, Schlagersängerin Bild: Christoph Heer

Nachdem am Sonntagmittag das Duo Mario und Christoph den Auftakt gemacht haben, tritt Jessica Ming auf die Bühne. Nicht lange und sie steht inmitten des Publikums, singt Charthits von Andrea Berg sowie weitere bekannte Schweizer Schlager- und Mundartsongs. «Von Luzern bin ich angereist und freue mich riesig, hier bei euch zu sein», sagt die Sängerin und lässt das Publikum mitklatschen, mitwippen und mitsingen. Einen weiten Anreiseweg hatten auch die Musikapostel aus Österreich. Bekannt aus unzähligen Fernsehauftritten und über 100 Livekonzerten pro Jahr sind sie in den Gefilden der Schlageranhänger längst etabliert.

Markus Treagust und Silvia Höring, Betreiber Tanz-Stadl Bild: Christoph Heer (07.07.2022)

Und während sich das Publikum musikalisch verwöhnen lässt, sorgen Markus Treagust und Silvia Höring, das Betreiberpaar des Tanz-Stadls, mit ihrem Team dafür, dass es den Schlagerfans an nichts fehlt. Grilladen, Getränke und viele freundschaftliche Gespräche prägen den ganzen Tag zum Wochenendausklang.

Die Gäste des Schlager-Open-Airs in Wallenwil. Bild: Christoph Heer

Normalerweise stehen auf dem Vorplatz des Tanz-Stadls parkierte Fahrzeuge und es herrscht Durchgangsverkehr zur nebenanliegenden Autowerkstatt. Auch Regen hätte die Stimmung nicht getrübt Dank der funktionierenden Zusammenarbeit mit allen Gewerbetreibenden vor Ort konnte sich besagtes Territorium überhaupt in dieses Open-Air-Gelände verwandeln. Eine Tanzbühne, die Hauptbühne, ein VIP-Bereich sowie genügend Sitzplätze, die sehr gut gefüllt waren, lassen die Besucherinnen und Besucher hoffen, dass es eine zweite Durchführung geben wird.

Die Gäste tanzen zur Schlagermusik. Bild: Christoph Heer

Zu Beginn des Anlasses liess sich die Sonne noch gar nicht blicken, doch die angenehmen Temperaturen schienen dem Publikum zu passen. «Wichtig ist einzig, dass es nicht regnet», meinte ein Besucher, während die Dame gegenüber der Meinung ist, dass das Schlagerkonzert auch mit Regenschirm funktionieren würde. «Diese tolle Organisation, die gute Musik und die freundliche Bedienung – das kann kein Regenschauer vermiesen», lacht sie mit einem Augenzwinkern. Zufrieden, aber müde machen sich die Organisatoren, nach über sechs Stunden Livemusik, an die Aufräumarbeiten. Denn auch das gehört dazu, wenn man einen solchen Event auf die Beine stellt.